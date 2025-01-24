"Свято халяви" за кошт давніх абонентів. Що не так з тарифами "Київстара", Vodafone та lifecell

Вартість послуг зростає через податки та ряд інших факторів

Оператори стільникового зв’язку знову розсердили українців: тарифи продовжують стрімко рости для давніх абонентів одночасно з вигідними пропозиціями для "перебіжчиків" з мереж-конкурентів. Як наслідок виникає невелика несправедливість.

Експерт з цифрових технологій eQualitie Олександр Глущенко пояснив "Телеграфу", чому так "хитро" ростуть ціни на зв’язок, чи нормально це, та зробив прогноз щодо майбутніх трендів

Про які сюрпризи від операторів йде мова

Оператор "Київстар" викликав обурення користувачів тим, що пропонує абонентам інших компаній переходити до нього зі своїм номером за 140 грн (для теперішніх клієнтів мінімальний тариф становить 200 грн). Тим часом клієнти продовжують скаржитися на його політику: мовляв, ігнорується прохання зробити тариф без інтернету, немає лояльності до давніх абонентів та виникають проблеми з підключенням пільгових тарифів (пенсіонерам із сіл треба їхати в місто).

Зокрема, суперечка виникла навколо пакету "LOVE UA Магніт" (включає 20 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки на "Київстар" та 1200 хвилин на дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні). Пропонується "суперсила" на вибір. Це може бути безлімітний інтернет, телебачення та інші послуги. Вартість контракту складає від 100 грн/міс, передплата – 125 грн на 4 тижні. Ціна залишається незмінною протягом року.

Клієнти висловлюють незадоволення тим, що скільки б абоненти не просили зробити тариф без інтернету, оператор залишається глухим до їхніх потреб. Мовляв, "безкоштовний" інтернет оплачує клієнт, оскільки його вартість вже закладена у тариф.

У компанії відповіли, що сьогодні мобільний інтернет є неодмінною частиною телеком-послуг, тому безкоштовні гігабайти входять до будь-якого доступного тарифу.

Невдоволених абонентів не заспокоїла така відповідь. У коментарях написали, що люди похилого віку поняття не мають про мобільний інтернет, і запитали, чому він тоді не працює, якщо є неодмінною частиною послуг.

Своєю чергою lifecell днями приголомшив своїх клієнтів новиною, що підніме тарифи у лютому. Але новим клієнтам, які перенесли свій номер до lifecell з грудня, запропонував непогані ціни та акцію "сТОП-ціна" (можливість заморозити тариф). Цієї категорії зростання цін не буде стосуватися до кінця року.

Vodafone теж каже, що суттєво підвищує тарифи, але надає "компенсацію" у вигляді збільшення наданого обсягу інтернету.

Чому так хитро ростуть тарифи

Експерт Олександр Глущенко ще у грудні передбачив для "Телеграфу", що ціни рано чи пізно зростуть у всіх операторів. Це відбуватиметься поступово та у кілька етапів (залежно від стратегій і внутрішніх розрахунків).

Зараз, каже Глущенко, в операторів немає іншого вибору, окрім як підвищувати ціни. Адже це бізнес і він про заробляння грошей, а не про меценатство.

"Є банальні закони економіки, їх обманути неможливо. Будь-який бізнес проводить коригування на рівень інфляції, збільшення податків, різницю курсу. Мобільний зв'язок повинен бути дорожчим, тому що їм підняли податки й із січня 2025 військовий збір (платить роботодавець за найманих працівників від суми офіційної зарплати, — Ред.) становить 5% порівняно з 1,5 % місяцем раніше", — розповідає Глущенко.

Додає витрат рішення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) про обов’язок операторів забезпечити собі енергонезалежність — 10 годин роботи мережі на випадок відключень до 1 лютого 2025 року. Така енергонезалежність не безплатна: акумулятори, генератори, пальне коштують грошей. Та й електрику оператори електронних комунікацій купують за комерційним тарифом.

Окрім цього, у здорожчання тарифних планів закладена вартість участі в аукціонах, викуп частот, розширення покриття та ємності мереж. А ще потрібно додати постійний фактор "війни" та регулярні відновлення знищеної інфраструктури.

"Ця сукупність прямо з липня минулого року натякала на те, що мобільні оператори в майбутньому будуть підіймати тарифні плани. Єдине, що — це не буде відбуватись одразу. У них є фінансовий рік, у них є бізнес-планування. І вони планують та готові розтягнути ці всі свої витрати в часі", — розповідає Глущенко.

Оператори готові покращувати зв'язок згідно з рішеннями держави, але при цьому за це все одно абонент заплатить абонент.

Щодо того, чому тарифи підіймають саме таким чином, Глущенко пояснює, що оператори не роблять це синхронно і вичікують.

"Вони всі вичікують і мають свій план дій щодо підняття тарифів. Наприклад, двоє операторів можуть підняти ціни майже синхронно, а третій заявляє: "Я ще почекаю". Це залежить від фінансових можливостей того, хто буде чекати. lifecell почекав, зібрав собі "мігрантів" і тепер також буде підіймати ціни", — розповідає експерт. Хоча було очевидно, що ціні піднімуть всі, і ця біготня за допомогою MNP (Mobile Number Portability або зміна операторі зі збереженням номера — Ред.), якщо і дасть вигоду, то тільки тим, хто переніс номер до оператора з більш кращим покриттям в його регіоні.

Знижки для нових клієнтів — це особливість українського ринку

Для нових клієнтів у "Київстару" та lifecell дуже вигідні умови, а старі — платять вже більше. Це особливість української галузі, коли нового абонента люблять і продають дешевий вхідний квиток, а потім "обілечують".

"Для старих абонентів, у багатьох українських не тільки мобільних операторів, взагалі у представників телеком-галузі немає жодної лояльності. Вона існує тільки для нових абонентів. На мою скромну думку, на сталому ринку, який вже сформувався, це не зовсім правильний крок. Всі потенційні абоненти вже знають, що таке інтернет і що таке мобільний телефон, їм не треба нічого пробувати. Оператора міряють за іншими показниками: за проблемами і швидкістю їх вирішення, за клієнтоорієнтованістю… Коли починаються проблеми — це стає лакмусовим папірцем, згідно з яким можна побачити, наскільки компанія швидко розв'язує проблеми і наскільки вона тоді клієнтоорієнтована і готова швидко вирішувати технічні, технологічні або фінансові проблеми. Якщо ваш провайдер не готовий вам швиденько зробити ремонт, або у нього якісь технічні проблеми, він їх не вирішує, треба його міняти. На висококонкурентному ринку — це просто", — розповідає Глущенко.

Для більшості абонентів бренд компанії або її назва вже ні про що не говорять, хто є постачальником послуги люди можуть і не пам’ятати. А от як тільки виникають проблеми, які розчаровують, абоненти готові приймати радикальні і непопулярні рішення.

"Для мене не зовсім зрозуміло, навіщо людині давати дешевий вхідний квиток? Це ж по факту, ми тебе запрошуємо, а потім починаємо по повній програмі тебе "обілечувати". Хоча абоненту-мігранту здається, що це його зірковий час намахати систему і тепер він точно буде платити набагато менше, ніж у оператора іншого кольору. Хоча це міф. І всі маркетологи розуміють, що за атракціон небачених щедрот розплачується абонент пізніше або старі абоненти. Це не зовсім справедливо стосовно абонентів, які справно платять десятиріччями. Я, наприклад, у свого провайдера абонент 19 років. Якби мені подзвонили і сказали, у нас спеціально для вас є суперпропозиція: заплати за 10 місяців і отримай бонусом +2 або +4 місяці, або давайте ми вам якусь персональну знижку зробимо… Мені було б приємно, як абоненту. Я б розумів, що мене цінують. А по факту, я бачу, як неофітів обдаровують, заманюють, пропонують персональні знижки. А мене, як абонента-старожила, за чий кошт це свято халяви відбувається, — скромно забувають", — підсумовує експерт.

Далі конкуруватимуть за оптоволокно в Києві, — прогноз

Тепер конкуренція вийшла на новий етап, і оператори будуть готові відбирати одне в одного абонентів і мобільного зв’язку, і домашнього інтернету, і телебачення, розповідає Глущенко.

"Раніше не було великої конкуренції за мобільного абонента. Ринок був сталий: Lifecell десь третій, Kyivstar з Vodafone були перші й другі. Їх все влаштовувало. Зараз конкуренція вийшла на новий етап. Оператори будуть витрачати гроші на те, щоб переманювати до себе абонента. І мобільних, в тому числі, через MNP. Раніше MNP був незручним — один абонент телефонував іншому, його попереджали, що номер перенесено. Для багатьох це було незрозуміло. Зараз просто йдуть гудки й більшість людей не знатиме, що типовий для lifecell номер з "063" обслуговує Vodafone або Kyivstar. Тепер вони готові відбирати один в одного абонентів, мобільних в тому числі", — розповідає експерт.

Компанії будуть між собою конкурувати бандлами (збірними пакетами, де все йде у комплекті) за принципом "Три в одному": мобільний інтернет + провідний інтернет та телебачення. Сумарно, "гуртом" це буде на порядок дешевше, ніж купувати кожну послугу окремо.

Окрім того, оператори конкуруватимуть між собою за Київ. Адже це єдине місце в Україні, де немає масового PON (Passive optical network), технології пасивних оптичних мереж. Це означає, в Києві домінують інші технології (DOCSIS або інтернет через звичайний телевізійний кабель, та FTTB — коли оптоволоконний кабель прокладають до будівлі, а потім роздають через звичайні мідні не оптоволоконні дроти по квартирах) і доля "оптоволокна", підведеного до будинків та квартир — мінімальна.

"Тому рано чи пізно вони всі почнуть масово забудовувати PONом Київ, аби запропонувати абонентові бандл з оптикою, яка є енергонезалежною і Міністерство цифрової трансформації від провайдерів вимагає роботоспроможності таких мереж — до 72 годин, що актуально під час блекаутів До того ж у столиці фінансів найбільше і абоненти готові змінювати технології доступу. Тому весела гра починається. Всі проти всіх, буде цікаво", — підсумував Глущенко.

Раніше "Телеграф" писав, що "Київстар" домовився зі Starlink про запровадження революційної технології. Direct to Cell. Ця послуга дозволить будь-якому телефону з підтримкою 4G виходити на зв’язок навіть із тих місць, де немає сигналу мережі.