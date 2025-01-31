У Києві з’явився 5G? У "Водафон" розповіли, чи це так

31 січня деякі користувачі Vodafone помітили 5-G значок на телефоні

Користувачі мобільного оператора "Водафон" у Києві розповіли у соцмережах, що у них на телефонах з’явився значок 5-G на місці, де зазвичай відображається мережа вгорі екрану. Цю новину вже встигли прокоментувати й у компанії.

Відповідну інформацію було опубліковано в одному з місцевих Telegram-каналів. Автор повідомлення також опублікував скріншот, на якому видно значок 5G.

Через деякий час цей TG-канал опублікував продовження цієї історії. Зв’язавшись з оператором компанії "Водафон" він з’ясував, що насправді 5G у Києві не заробив.

Щобільше, співробітник компанії відповів, що 5G поки що лише на етапі тестування. Ймовірно, він може з’являтися у деяких користувачів, проте про повну його появу поки не йдеться.

Довідка: п’яте покоління мобільного зв’язку дозволяє завантажувати великі файли та грати в ігри в 4 рази швидше за 4G. Теоретично швидкість 5G може досягати до 10 Гбіт/с, що в десятки разів більше 4G LTE.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні цього року користувачі Vodafone масово стали скаржитися на якість інтернету. У компанії прокоментували ситуацію.