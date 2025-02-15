Щоденна кава чи 1000 доларів на рахунку: шо обереш ти?

Як відмова від кави може принести вам 1000 доларів.

Кава стала щоденною звичкою для багатьох українців. Але чи замислювалися ви, що, відмовившись від улюбленого напою, можна заощадити чималу суму грошей? Давайте порахуємо разом.

Середня ціна чашки кави в українських кав’ярнях – близько 70 гривень. Сьогодні курс долара коливається в межах 42 гривень. Отже, щоб зібрати 1000 доларів, потрібно відкласти приблизно 42 000 гривень.

Якщо щодня купувати одну чашку кави за 70 гривень, за місяць витрати становитимуть близько 2100 гривень. Розділивши 42 000 на 2100, отримуємо 20 місяців або приблизно 1,5 роки без кави. Якщо ж ви купуєте дві чашки на день то, заощадити 1000 доларів можна вже за 10 місяців.

А як щодо домашньої кави? Якщо припустити, що чашка домашнього напою коштує 20 гривень, то доведеться пропустити 2100 чашок.

Звісно, кавові радощі не так легко виключити зі свого повсякденного життя, але інколи цікаво дізнатися, скільки можна заощадити, просто змінивши невеликі щоденні звички. Можливо, наступного разу, коли ви стоятимете в черзі за латте, згадаєте, що ця чашка – частинка вашої майбутньої фінансової подушки.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи можна назбирати на ноутбук, якщо кинути курити на рік.