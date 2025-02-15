Ежедневный кофе или 1000 долларов на счету: что выберешь ты?

Как отказ от кофе может принести 1000 долларов.

Кофе стал ежедневной привычкой для многих украинцев. Но задумывались ли вы, что отказавшись от любимого напитка, можно сэкономить немалую сумму денег? Давайте посчитаем вместе.

Средняя цена чашки кофе в украинских кафе – около 70 гривен. Сегодня курс доллара колеблется в пределах 42 гривен. Итак, чтобы собрать 1000 долларов, нужно отложить примерно 42 000 гривен.

Если ежедневно покупать одну чашку кофе за 70 гривен, за месяц расходы составят около 2100 гривен. Разделив 42 000 на 2100, получаем 20 месяцев или примерно 1,5 года без кофе. Если же вы покупаете две чашки в день, то сэкономить 1000 долларов можно уже за 10 месяцев.

А как насчет домашнего кофе? Если предположить, что чашка домашнего напитка стоит 20 гривен, придется пропустить 2100 чашек.

Конечно, кофейные радости не так легко исключить из своей повседневной жизни, но иногда интересно узнать сколько можно сэкономить, просто изменив небольшие ежедневные привычки. Возможно, в следующий раз, когда вы будете стоять в очереди за латте, вспомните, что эта чашка – часть вашей будущей финансовой подушки.

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