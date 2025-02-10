100 доларів чи майже 4200 грн на депозит: що принесе більше прибутку

Найбільш вигідним варіантом є гривневий депозит

Суму відкладених грошей, які заховані у шафу на "день Х", чи то долар, чи то гривню, можна примножити не тільки постійним заощадженням, а й за допомогою депозиту.

Однак яку валюту краще покласти в банк, аби отримати більше пасивного заробітку, розбирався "Телеграф". Для порівняння ми взяли 100 доларів або 4173 гривні, згідно з курсом долара.

Що краще покласти на депозит в банку, долар чи гривню

Згідно з даними "Мінфіну", якщо в лютому 2025 року на депозит в банку покласти 4173 гривень, згідно зі курсом долара станом на 10 лютого (41,73 гривні), то через рік, тобто у лютому 2026 року, прибуток, наприклад, у "О.Bank" виросте до 502 гривень. Своєю чергою у "Асвіо Банку" сума буде меншою — 499 гривень.

Однак якщо зупинитись на депозиті іноземною валюти, тобто покласти на рахунок 100 доларів, то у наступному році українець може отримати "плюсом" 2 долари, згідно з пропозицією від "Асвіо Банку" та "Таксомбанку".

Отже, найприбутковішим варіантом за рік є депозит у гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки доларів можна накопичити, якщо щодня відкладати на гривню більше.