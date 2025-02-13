Непоганий стимул. Чи можна назбирати на ноутбук, якщо кинути курити на рік

В рік з кишені українця вилітає в середньому майже 38 тисяч гривень

Якщо щодня не пити каву та відкладати по 50 гривень "під матрац", то за рік сума заощаджень складе трохи понад 400 доларів. Однак за цей термін можна назбирати понад 1000 доларів, якщо кинути курити

Яка сума буде, якщо щодня протягом місяця, півроку або року не купувати сигарети, розбирався "Телеграф". В основному, люди, які вже давно курять, за добу викурюють цілу пачку, тобто за місяць (30 днів) виходить 30 пачок.

Згідно з архівними даними "Мінфін", у грудні 2024 року сигарети з фільтром вітчизняних марок коштували 92,62 гривні (20 шт), сигарети з фільтром медіум класу стояли з ціною в 101,80 гривень (20 шт), а сигарети з фільтром преміум класу — 118,69 гривні (20 шт). Округлімо ці суми до 93, 102 та 119 відповідно.

Якщо не купувати сигарети за 93 гривень щодня протягом місяця, то можна назбирати до 2790 гривень, за 102 гривні — 3060 гривень, а за 119 гривень — 3570 гривні.

За шість місяців економії на пачках сигарет з фільтром вітчизняних марок українець отримає 16 752 гривень, на сигаретах з фільтром медіум класу — 18 360 гривень, а на сигаретах з фільтром преміум класу — 21 420 гривень.

Тим часом один рік економії принесе 33 504 гривень (793,90 доларів — згідно з курсом долара на 13 лютого 2025), якщо не купувати щодня сигарети по 93 гривні, 36 720 гривень (870,14 долара), якщо не брати пачку за 102 гривні та 42 840 гривень (1015,17 долара) — 20 штук по 119 гривень.

За 42 840 гривень можна придбати ноутбук. Актуальні ціни та моделі були взяті зі "Comfy".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки можна було отримати "плюсом", якщо протримали долари з 2015 року та обміняли їх у 2025.