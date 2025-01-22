Долари із "зірочками": у чому особливість таких купюр і за скільки їх можна продати

Перевірте свої гаманці

Долари — це найпопулярніша валюта у світі, а 100 $ — це банкнота, яку найчастіше можна зустріти в обігу. Однак іноді можна натрапити на незвичайні купюри, які в серійному номері містять спеціальний символ у вигляді зірочки.

Як виявилося, за подібними "зоряними" доларами полюють колекціонери по всьому світу і такі банкноти можна продати на спеціальних аукціонах за ціною, вищою за їхню номінальну вартість. "Телеграф" розповідає про особливості грошей із "зірочкою" і розкриває їхній секрет.

Що означає "зірочка" на доларах

Специфічна "зірочка" на доларовій банкноті свідчить про те, що під час друку купюри виникла помилка. Тому замість неправильної банкноти надрукували правильну, додавши в кінці зірочку. За правилами передруковувати купюру з тим самим серійним номером без цієї позначки не можна.

Тому для уникнення дублювання серійних номерів на таких замінних купюрах додають "зірочку". Це означає, що банкнота замінила бракований варіант.

Наявність цього спецсимволу жодним чином не позначається на вартості номіналу, проте деякі люди спеціально колекціонують подібні долари. Їх готові купувати за вищою ціною.

Наприклад, на аукціоні eBay продають 1 долар США із "зірочкою" 2013 року випуску за 150 доларів. Тож якщо у вас є подібні банкноти, то є шанс непогано заробити на їхньому продажу.

Нагадаємо, якщо банкнота має ознаки значного зношування або пошкодження, незалежно від року випуску, власнику грошей можуть запропонувати здійснити операцію інкасо. За цю процедуру клієнту доведеться заплатити комісію за тарифами банку, і вона залежатиме від ступеня пошкодження банкнот.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які долари найчастіше підробляють в Україні та як можна розпізнати фальшивку самостійно відрізнити. При цьому слід пам’ятати, що підробки бувають як примітивними, так і професійними.