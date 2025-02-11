Скільки можна заощадити за рік, якщо не пити каву в центрі Києва

Кава – маленьке задоволення чи серйозна стаття витрат?

Для багатьох жителів Києва щоденна кава стала звичною частиною дня. Дехто не уявляє ранку без ароматного еспресо, а інші працюють продуктивніше після чашки латте.

Давайте підрахуємо скільки грошей в середньому за рік витрачає киянин, якщо купує каву кожного дня. Раніше видання "Телеграф" вже робило такі розрахунки на прикладі проїзду у міському транспорті.

Середня ціна кави в Києві варіюється залежно від закладу та напою. Ось приблизний розрахунок:

Еспресо – від 40 грн

– від 40 грн Американо – 50-60 грн

– 50-60 грн Капучино/латте – 70-90 грн

– 70-90 грн Фільтр-кава – 60-80 грн

Припустимо, що людина купує каву щодня і обирає середній варіант – капучино за 80 грн. В місяць це виходить:

80 грн × 30 днів = 2400 грн

А за рік:

2400 грн × 12 місяців = 28 800 грн

Ця сума еквівалентна приблизно 680 доларам США (залежно від курсу).

Що ж можна купити за ці кошти?

Техніка

За 28 800 грн можна купити новий iPhone середньої комплектації, ігровий ноутбук або хороший телевізор.

Одяг та взуття

Ця сума дозволяє оновити гардероб – купити брендовий пуховик, кілька пар якісного взуття або ж декілька комплектів стильного одягу.

Освіта

Цих коштів вистачить на річний курс англійської мови або кілька професійних онлайн-курсів.

Інші витрати

Сума еквівалентна оплаті оренди квартири в Києві за 1,5–2 місяці або річному проїзду у громадському транспорті.

Щоденна кава може здаватися дрібною витратою, але за рік вона перетворюється на суттєву суму. Це не означає, що слід повністю відмовитися від кави – радше варто усвідомлювати свої витрати та іноді задумуватися над альтернативами.

Раніше "Телеграф" писав, що вартість кави в Києві зросла до 2 євро.