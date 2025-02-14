Валютний ринок України: яким буде курс долара в 2025 році

Курс долара у 2025 році: думки економістів

Цього року курс долара в Україні може зазнати суттєвих коливань і вийти за традиційні межі. Фахівці прогнозують, що середній курс у 2025 році сягне 44 гривень за долар, а до кінця року може зрости до 46 гривень, якщо триватиме війна.

Економіст Данило Монін у коментарі для 24 Каналу зазначив, що нинішнє зміцнення долара є тимчасовим. Його прогнози щодо курсу на цей рік досить песимістичні. З огляду на поточну ситуацію, варто очікувати середній курс 44 гривні, а наприкінці року – близько 46 гривень за долар. Монін додав, що важливо враховувати вплив міжнародних ринків та внутрішньої політики на валютний курс.

Водночас експерт зауважує, що можливе завершення війни може суттєво вплинути на курс валют, однак передбачити точні зміни поки ще складно.

Банкір Тарас Лєсовий прогнозує стабільність долара у лютому. Він вважає, що Національний банк України продовжить ефективно регулювати ринок, балансуючи попит і пропозицію. За його оцінками, наприкінці лютого офіційний курс долара залишатиметься в межах 42 – 42,4 гривні.

Таким чином, українцям слід готуватися до можливих валютних коливань протягом року та стежити за змінами на фінансовому ринку.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна заробити більше гривні, якщо купити долар у банку, а продати в обміннику.