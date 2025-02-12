Аби купили 1000 доларів і не витрачали. Скільки зиску могли б отримати у 2025

Таким способом можна назбирати кругленьку суму

Валютні коливання можуть приносити прибуток тим, хто купує у вдалий момент. Якщо тримати її певний час, а потім сходити в обмінник, то різниця між сумами точно буде.

Уявімо, що українець купив 1000 доларів у 2015 році за курсом в 16,30 гривень. Як змінились показники у 2025 році та скільки б особа отримала пасивного доходу, розбирався "Телеграф".

Згідно з архівними даними "Мінфін", станом на 1 січня 2025 року в Україні 1000 доларів "коштували" 16306 гривень, згідно з курсом купівлі в 16,3060 гривень.

Якщо ці 1000 доларів протримати у шафі 10 років та вирішити обміняти їх у січні 2025 року, то на руки можна було отримати 42450 гривень, по курсу в 42,4500 гривень.

Різниця між цими сумами суттєва — 26144 гривень. Однак рано радіти, адже в Україні триває інфляція, яка з'їдає частину суми. Через регулярне зростання цін на товари та послуги в країні відбувається падіння купівельної спроможності, тому більшість людей вимушені все більше витрачати раніше заощаджені гроші.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки можна накопичити, якщо щодня відкладати по 50 гривень.