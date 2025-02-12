Рус

Аби купили 1000 доларів і не витрачали. Скільки зиску могли б отримати у 2025

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гривня та долар
Гривня та долар. Фото Апостроф

Таким способом можна назбирати кругленьку суму

Валютні коливання можуть приносити прибуток тим, хто купує у вдалий момент. Якщо тримати її певний час, а потім сходити в обмінник, то різниця між сумами точно буде.

Уявімо, що українець купив 1000 доларів у 2015 році за курсом в 16,30 гривень. Як змінились показники у 2025 році та скільки б особа отримала пасивного доходу, розбирався "Телеграф".

Згідно з архівними даними "Мінфін", станом на 1 січня 2025 року в Україні 1000 доларів "коштували" 16306 гривень, згідно з курсом купівлі в 16,3060 гривень.

Якщо ці 1000 доларів протримати у шафі 10 років та вирішити обміняти їх у січні 2025 року, то на руки можна було отримати 42450 гривень, по курсу в 42,4500 гривень.

Різниця між цими сумами суттєва — 26144 гривень. Однак рано радіти, адже в Україні триває інфляція, яка з'їдає частину суми. Через регулярне зростання цін на товари та послуги в країні відбувається падіння купівельної спроможності, тому більшість людей вимушені все більше витрачати раніше заощаджені гроші.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки можна накопичити, якщо щодня відкладати по 50 гривень.

Теги:
#Долар #Курс #Обмін валют #Курс долара