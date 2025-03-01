Чи можуть виселити з квартири за борги по комуналці: розбираємось у законодавстві

Комунальні борги: ваші права та обов'язки.

Зростання тарифів на комунальні послуги та економічні труднощі часто призводять до накопичення боргів за "комуналку". У багатьох українців виникає логічне запитання: чи можуть виселити з квартири за несплату комунальних послуг?

"Телеграф" розбирався, що говорить закон і які ризики дійсно існують.

Чи можуть забрати квартиру за борги по комуналці?

В Україні не можна просто так відібрати квартиру через борги за комунальні послуги, якщо житло є приватною власністю. Але в деяких випадках ризики все ж існують.

Є дві основні ситуації, коли можливе примусове виселення:

Якщо квартира є службовим або соціальним житлом – наприклад, вона надана державою, місцевою владою чи підприємством. Якщо борг передано виконавчій службі, і житло можуть продати на аукціоні (це можливо лише при дуже великих боргах).

Для власників приватної нерухомості єдиний реальний ризик – судовий позов і примусове стягнення боргу.

Які заходи може застосувати держава до боржників?

Якщо борги за комунальні послуги накопичуються тривалий час, постачальники послуг можуть ініціювати судове стягнення. Процес виглядає так:

Попередження – зазвичай після 3-6 місяців боргу приходять листи з вимогою сплатити заборгованість. Звернення до суду – комунальна компанія може подати позов про примусове стягнення боргу. Судове рішення – якщо суд стає на бік комунальників, борг можуть стягнути примусово. Робота виконавчої служби – якщо боржник не сплачує добровільно, державні виконавці можуть заарештувати рахунки або майно. Конфіскація та продаж житла – у крайньому випадку, якщо борг перевищує 120 000 грн (40 мінімальних зарплат у 2024 році) і немає іншого майна для погашення.

Чи можуть відімкнути комунальні послуги за борги?

Так, якщо є значна заборгованість, постачальники можуть:

Відключити газ – після письмового попередження.

Відключити електроенергію – якщо борг понад 2 місяці.

Припинити водопостачання – у деяких містах це практикується.

Відключити опалення – вкрай рідко, але можливо.

Поновлення послуг можливе лише після погашення боргу та оплати підключення.

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