Могут ли выселить из квартиры за долги по коммуналке: разбираемся в законодательстве

Коммунальные долги: Ваши права и обязанности.

Рост тарифов на коммунальные услуги и экономические трудности часто приводят к накоплению долгов за коммуналку. У многих украинцев возникает логичный вопрос: могут ли выселить из квартиры за неуплату коммунальных услуг ?

"Телеграф" разбирался, что говорит закон и какие риски действительно существуют.

Могут ли забрать квартиру за долги по коммуналке?

В Украине нельзя просто так отобрать квартиру из-за долгов за коммунальные услуги, если жилье является частной собственностью. Но в некоторых случаях риски все же есть.

Есть две основные ситуации, когда возможно принудительное выселение:

Если квартира является служебным или социальным жильем – например, она предоставлена государством, местными властями или предприятием. Если долг передан исполнительной службе и жилье могут продать на аукционе (это возможно только при очень больших долгах).

Для владельцев частной недвижимости единственный реальный риск – судебный иск и принудительное взыскание долга.

Какие меры может применить государство к должникам?

Если долги за коммунальные услуги накапливаются длительно, поставщики услуг могут инициировать судебное взыскание. Процесс выглядит так:

Предупреждение – обычно после 3-6 месяцев долга приходят письма с требованием уплатить задолженность. Обращение в суд – коммунальная компания может подать иск о принудительном взыскании долга. Судебное решение – если суд становится на сторону коммунальщиков, долг могут быть взысканы принудительно. Работа исполнительной службы – если должник не платит добровольно, государственные исполнители могут арестовать счета или имущество. Конфискация и продажа жилья – в крайнем случае, если долг превышает 120 000 грн. (40 минимальных зарплат в 2024 году) и нет другого имущества для погашения.

Могут ли отключить коммунальные услуги за долги?

Да, если есть значительная задолженность, поставщики могут:

Отключить газ – после письменного предупреждения.

Отключить электроэнергию – если долг больше 2 месяцев.

Прекратить водоснабжение – в некоторых городах это практикуется.

Отключить отопление – очень редко, но может быть.

Возобновление услуг возможно только после погашения долга и оплаты подключения.

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