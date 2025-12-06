Як красиво привітати з Днем ангела Миколи 6 грудня: вірші, проза і листівки

Найкраща добірка вітань для найкращих людей у вашому житті

У суботу, 6 грудня, українці відзначають День святого Миколая — одного з найшанованіших святих у християнстві. Цього дня прийнято вітати з іменинами близьких, друзів та колег з іменем Микола, висловлювати їм свою турботу та теплі побажання.

Цього дня є чудова можливість наповнити серця оточуючих добротою та увагою. У цій добірці "Телеграфу" ви знайдете ідеї для привітань з Днем ангела Миколи 2025: готові вірші, які надихають побажання своїми словами та гарні листівки, які допоможуть зробити свято особливим.

Використовуйте їх, щоб висловити свою любов і увагу дорогим людям і зробити цей день таким, що по-справжньому запам’ятовується. Вони будуть раді такому маленькому сюрпризу.

Вітання з іменинами Миколи у віршах

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Миколо,

Прийми привітання!

Хай з подихом холодної зими,

Приходить щастя, стукає в віконце,

Його, Миколо, в душу пропусти

Щоб зігрівало наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,

А вечір затишок й палке кохання,

І щоб завжди в твоєму крузі,

Була любов і вірні друзі!

У цей зимовий день несу вітання

усім Миколам й Миколаям,

щоб у серці палало лиш кохання,

а вдача була чимось звичайним!

Багатства, здоров'я та радості більше,

щоб ніколи не падав дощ на душі,

Хай все вдається у всьому неспішно,

а поряд будуть вірні товариші!

День ангела Миколи 2025: проза

Миколо, вітаю зі святом! Бажаю тобі, щоб світ навколо тебе був радісним і веселим, а настрій бадьорим і прекрасним. Нехай міцне здоров'я і світлий розум завжди будуть вірними супутниками твого життя. Кохання і добра!

***

Любий наш Миколо, вітаю тебе зі святом, з іменинами та бажаю того, що ти сам бажаєш у такому обсязі, який тобі необхідний і саме тоді, коли це буде потрібно. Нехай у твоєму житті все вдається, а успіхи завжди і скрізь заступають невдачі.

Дорогий Коля, вітаю. Великого щастя, міцного здоров'я та незвичайного дива у житті бажаю. Нехай сходи життя будуть легкі. Нехай успішно завершується будь-яка справа. Нехай улюблені люди будуть завжди поряд. Нехай буде багато приводів для радості та веселощів.

Дорогий Миколо, хочу побажати тобі отримувати увагу і турботу близьких, витрачати свій час тільки на приємні та важливі речі. Бажаю бадьорості тіла та духу, енергії, здоров'я. Нехай все йде в життя легко і чудово.

Миколо, вітаю тебе зі святом! Бажаю, щоб тільки прекрасні й гарні речі оточували тебе, у всьому завжди щастило і удача була постійною супутницею по життю і всіх життєвих благ!

Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.