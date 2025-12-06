Як красиво привітати з Днем ангела Миколи 6 грудня: вірші, проза і листівки
Найкраща добірка вітань для найкращих людей у вашому житті
У суботу, 6 грудня, українці відзначають День святого Миколая — одного з найшанованіших святих у християнстві. Цього дня прийнято вітати з іменинами близьких, друзів та колег з іменем Микола, висловлювати їм свою турботу та теплі побажання.
Цього дня є чудова можливість наповнити серця оточуючих добротою та увагою. У цій добірці "Телеграфу" ви знайдете ідеї для привітань з Днем ангела Миколи 2025: готові вірші, які надихають побажання своїми словами та гарні листівки, які допоможуть зробити свято особливим.
Використовуйте їх, щоб висловити свою любов і увагу дорогим людям і зробити цей день таким, що по-справжньому запам’ятовується. Вони будуть раді такому маленькому сюрпризу.
Вітання з іменинами Миколи у віршах
Вітаєм Миколу нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Миколо,
Прийми привітання!
Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя, стукає в віконце,
Його, Миколо, в душу пропусти
Щоб зігрівало наче сонце,
Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму крузі,
Була любов і вірні друзі!
У цей зимовий день несу вітання
усім Миколам й Миколаям,
щоб у серці палало лиш кохання,
а вдача була чимось звичайним!
Багатства, здоров'я та радості більше,
щоб ніколи не падав дощ на душі,
Хай все вдається у всьому неспішно,
а поряд будуть вірні товариші!
День ангела Миколи 2025: проза
Миколо, вітаю зі святом! Бажаю тобі, щоб світ навколо тебе був радісним і веселим, а настрій бадьорим і прекрасним. Нехай міцне здоров'я і світлий розум завжди будуть вірними супутниками твого життя. Кохання і добра!
***
Любий наш Миколо, вітаю тебе зі святом, з іменинами та бажаю того, що ти сам бажаєш у такому обсязі, який тобі необхідний і саме тоді, коли це буде потрібно. Нехай у твоєму житті все вдається, а успіхи завжди і скрізь заступають невдачі.
Дорогий Коля, вітаю. Великого щастя, міцного здоров'я та незвичайного дива у житті бажаю. Нехай сходи життя будуть легкі. Нехай успішно завершується будь-яка справа. Нехай улюблені люди будуть завжди поряд. Нехай буде багато приводів для радості та веселощів.
Дорогий Миколо, хочу побажати тобі отримувати увагу і турботу близьких, витрачати свій час тільки на приємні та важливі речі. Бажаю бадьорості тіла та духу, енергії, здоров'я. Нехай все йде в життя легко і чудово.
Миколо, вітаю тебе зі святом! Бажаю, щоб тільки прекрасні й гарні речі оточували тебе, у всьому завжди щастило і удача була постійною супутницею по життю і всіх життєвих благ!
