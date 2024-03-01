Робота ведеться цілодобово: що зараз відбувається в аварійному тунелі між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" (фото)
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Роботи ведуться як усередині тунелю, так і зовні
В аварійному тунелі між станціями столичного метро "Деміївська" та "Либідська", де почалося масштабне підтоплення, повним ходом тривають ремонтні роботи. Тут фахівці вже завершили перенесення комунікацій та почали розбирати колії та ліси, а також розбивати колійний бетон.
Аварійну ділянку, довжина якої становить 27 метрів, активно готують до демонтажу. Детальніше про ремонтні роботи розповіли на офіційній сторінці будівельної компанії "Автострада" у Facebook.
Так, перегінний тунель між станціями київського метро "Деміївська" та "Либідська" активно відбудовують. Роботи проводяться цілодобово як усередині, так і зовні.
Під землею вже встигли перенести комунікації та почали розбирати колії та ліси, а також розбивати колійний бетон.
Зовні, над аварійною ділянкою, була встановлена розвантажувальна плита, щоб зменшити тиск на тунель і дати можливість пересуватися тут важкій будівельній техніці.
Фахівці проводять буріння стіни у ґрунті спеціальним способом, який не дозволить воді проникнути у майбутній котлован. Окрім цього, тут незабаром почнуть проводити хімічне закріплення ґрунтів — "речовини" будуть під тиском нагнітатися в землю і зміцнювати її.
Все це необхідно для того, щоб забезпечити цілісність конструкції котловану.
Тільки після цього фахівці візьмуться за "розкриття" тунелю. Передбачається, що 27-метрову аварійну ділянку старого тунелю повністю демонтують і на її місці збудують нову — монолітну з прямокутним перетином.
Частини старого тунелю, які прилягають до аварійної ділянки з обох боків, додатково зміцнять зсередини спеціальними залізобетонними конструкціями. Так звана "сорочка" повністю повторить округлу геометрію тунелю та посилить проблемну ділянку.
Перед початком будівельних робіт тут було проведено інженерно-геологічні та інженерно-гідрогеологічні дослідження, які забезпечили проектувальників вихідними даними щодо умов проблемної ділянки тунелю.
Згідно з експертизою, рівень ґрунтових вод над тунелем суттєво не змінювався з 2010 року і зараз становить 5-6 м. Усі роботи виконуються відповідно до проектних рішень, заснованих на висновках експертизи.
Зазначається, що спеціалісти працюють на обʼєкті цілодобово та без вихідних.
Нагадаємо, що шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення і тому в місті утворився справжній транспортний колапс.
Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.
Потім з’явилася інформація про те, що "синю" гілку метро в Києві відкриють через кілька років, оскільки перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" згодом став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Кличко назвав терміни відновлення руху між станціями київського метро "Либідська" та "Деміївська". За його словами, роботи йдуть за планом і поїзди почнуть тут курсувати вже влітку цього року.