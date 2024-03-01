Робота ведеться цілодобово: що зараз відбувається в аварійному тунелі між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" (фото)

Роботи ведуться як усередині тунелю, так і зовні

В аварійному тунелі між станціями столичного метро "Деміївська" та "Либідська", де почалося масштабне підтоплення, повним ходом тривають ремонтні роботи. Тут фахівці вже завершили перенесення комунікацій та почали розбирати колії та ліси, а також розбивати колійний бетон.

Аварійну ділянку, довжина якої становить 27 метрів, активно готують до демонтажу. Детальніше про ремонтні роботи розповіли на офіційній сторінці будівельної компанії "Автострада" у Facebook.

Так, перегінний тунель між станціями київського метро "Деміївська" та "Либідська" активно відбудовують. Роботи проводяться цілодобово як усередині, так і зовні.

Під землею вже встигли перенести комунікації та почали розбирати колії та ліси, а також розбивати колійний бетон.

Роботи в тунелі йдуть повним ходом

Зовні, над аварійною ділянкою, була встановлена розвантажувальна плита, щоб зменшити тиск на тунель і дати можливість пересуватися тут важкій будівельній техніці.

Фахівці проводять буріння стіни у ґрунті спеціальним способом, який не дозволить воді проникнути у майбутній котлован. Окрім цього, тут незабаром почнуть проводити хімічне закріплення ґрунтів — "речовини" будуть під тиском нагнітатися в землю і зміцнювати її.

Все це необхідно для того, щоб забезпечити цілісність конструкції котловану.

Роботи ведуться як усередині тунелю, так і зовні

Ґрунт над аварійною ділянкою зміцнюватимуть хімічними речовинами

Тільки після цього фахівці візьмуться за "розкриття" тунелю. Передбачається, що 27-метрову аварійну ділянку старого тунелю повністю демонтують і на її місці збудують нову — монолітну з прямокутним перетином.

Частини старого тунелю, які прилягають до аварійної ділянки з обох боків, додатково зміцнять зсередини спеціальними залізобетонними конструкціями. Так звана "сорочка" повністю повторить округлу геометрію тунелю та посилить проблемну ділянку.

Роботи ведуться цілодобово

Перед початком будівельних робіт тут було проведено інженерно-геологічні та інженерно-гідрогеологічні дослідження, які забезпечили проектувальників вихідними даними щодо умов проблемної ділянки тунелю.

Згідно з експертизою, рівень ґрунтових вод над тунелем суттєво не змінювався з 2010 року і зараз становить 5-6 м. Усі роботи виконуються відповідно до проектних рішень, заснованих на висновках експертизи.

Зазначається, що спеціалісти працюють на обʼєкті цілодобово та без вихідних.

Роботи виконуються відповідно до проектних рішень

Фахівці працюють цілодобово та без вихідних

Тунель розкриватимуть зовні

Нагадаємо, що шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення і тому в місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

У столиці закрили шість станцій метро на "синій" гілці

Потім з’явилася інформація про те, що "синю" гілку метро в Києві відкриють через кілька років, оскільки перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" згодом став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Кличко назвав терміни відновлення руху між станціями київського метро "Либідська" та "Деміївська". За його словами, роботи йдуть за планом і поїзди почнуть тут курсувати вже влітку цього року.