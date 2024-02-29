"Роботи йдуть за графіком": Кличко розповів, що зараз відбувається на закритих станціях метро (відео)

Ситуація навколо київської підземки не перестає хвилювати пересічних городян

Рух поїздів між станціями метро "Либідська" та "Деміївська", які раніше були екстрено закриті через підтоплення, планується відновити вже цього літа. Роботи у перегінному тунелі йдуть за графіком та проводяться щодня.

Експерти говорять про те, що причиною підтоплення стали неправильні проектні рішення та неякісні будівельні матеріали. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ-24".

За словами Кличка, експертні дослідження в перегінному тунелі ще тривають, проте остаточні висновки можна буде зробити після того, як проблемну ділянку буде "розкрито" зовні.

Він підкреслив, що рух між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" був закритий, щоб у жодному разі не сталася трагедія, оскільки на цій ділянці почав стрімко просідати ґрунт. На даний момент роботи тут йдуть за графіком та відновити рух планують уже цього літа.

"Робимо все, щоб до кінця літа всі роботи були завершені. Якщо не виникнуть якісь форс-мажорні обставини, рух метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" буде відновлено", — сказав мер Києва.

Варто зазначити, що раніше голова постійної комісії Київської міськради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Вітренко висловив побоювання щодо того, що з настанням весняних паводків київський метрополітен може повністю піти під воду.

Нагадаємо, що шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення і тому в місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

У столиці закрили шість станцій метро на "синій" гілці

Потім з’явилася інформація про те, що "синю" гілку метро в Києві відкриють через кілька років, оскільки перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" згодом став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "синя" гілка столичного метрополітену може стати взагалі марною і втратити свою доцільність. Це станеться у тому випадку, якщо тунель між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" закриють на час планових робіт.