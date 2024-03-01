Работа ведется круглосуточно: что сейчас происходит в аварийном тоннеле между станциями метро "Демиевская" и "Лыбедская" (фото)

Работы ведутся как внутри тоннеля, так и снаружи

В аварийном тоннеле между станциями столичного метро "Демиевская" и "Лыбедская", где началось масштабное подтопление, полным ходом идут ремонтные работы. Здесь специалисты уже завершили перенос коммуникаций и начали разбирать пути и леса, а также разбивать бетон.

Аварийный участок, длина которого составляет 27 метров, активно подготавливают к демонтажу. Подробнее о проводимых ремонтных работах рассказали на официальной странице строительной компании "Автострада" в Facebook.

Так, перегонный тоннель между станциями киевского метро "Демиевская" и "Лыбедская" активно отстраивают. Работы ведутся круглосуточно как внутри, так и снаружи.

Под землей уже успели перенести коммуникации и начали разбирать пути и леса, а также разбивать путевой бетон.

Работы в тоннеле идут полным ходом

Снаружи, над аварийным участком, была установлена разгрузочная плита, чтобы уменьшить давление на тоннель и дать возможность передвигаться тяжелой строительной технике.

Специалисты проводят бурение стены в грунте специальным способом, который не позволит воде проникнуть в будущий котлован. Кроме этого здесь вскоре начнут проводить химическое закрепление почв — "вещества" под давлением будут нагнетаться в землю и укреплять ее.

Все это необходимо для того, чтобы обеспечить целостность конструкции котлована.

Работы ведутся как внутри тоннеля, так и снаружи

Почву над аварийным участком будут укреплять химическими веществами

Только после этого специалисты приступят к "вскрытию" тоннеля. Предполагается, что 27-метровый аварийный участок старого тоннеля полностью демонтируют и на его месте построят новый — монолитный с прямоугольным сечением.

Части старого тоннеля, которые прилегают к аварийному участку с обеих сторон, дополнительно укрепят изнутри специальными железобетонными конструкциями. Так называемая "рубашка" полностью повторит округлую геометрию тоннеля и усилит проблемный участок.

Работы ведутся круглосуточно

Перед началом строительных работ здесь были проведены инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические исследования, которые обеспечили проектировщиков исходными данными об условиях проблемного участка тоннеля.

Согласно экспертизе уровень грунтовых вод над тоннелем существенно не менялся с 2010 года и сейчас составляет 5-6 м. Все работы выполняются в соответствии с проектными решениями, основанными на выводах экспертизы.

Отмечается, что специалисты работают на объекте круглосуточно и без выходных.

Работы выполняются в соответствии с проектными решениями

Специалисты работают круглосуточно и без выходных

Тоннель будут раскрывать снаружи

Напомним о том, что шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления и поэтому в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

В столице закрыли шесть станций метро на "синей" ветке

Затем появилась информация о том, что "синюю" ветку метро в Киеве откроют через несколько лет, так как перегонный тоннель между "Демиевской" и "Лыбедской" со временем стал полностью непригодным для движения вагонов. На этом участке будут строить новый тоннель и эти работы могут растянуться на годы.

Ранее же "Телеграф" сообщал о том, что Кличко назвал сроки возобновления движения между станциями киевского метро "Лыбедская" и "Демиевская". По его словам, работы идут по плану и поезда здесь начнут ходить уже летом этого года.