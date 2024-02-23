"Київське метро може піти під воду": під загрозою перебувають усі станції (відео)

Ситуація навколо київської підземки продовжує посилюватись

"Синя" гілка столичного метрополітену, шість станцій якої раніше були екстрено закриті через підтоплення, може повністю піти під воду. Під загрозою знаходяться як вже закриті станції, так і ті, що продовжують функціонувати.

Причиною катастрофи може стати весняний паводок. Про це заявив у своєму коментарі Голова постійної комісії Київської міськради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Вітренко.

Так, під час весняного паводку в підземних річках різко підніметься рівень води, а деякі з них і зовсім змінять своє русло. За словами Вітренко, це і може стати причиною затоплення київського метрополітену.

Якщо до цього добре не підготуватися і не встановити на проблемних ділянках обладнання для відкачування води, то може статися катастрофа.

"Столична влада має підготуватись до підняття рівня води у підводних річках, встановити необхідне обладнання для відкачування води. Якщо цього не зробити, то "синя" гілка київської підземки може перетворитись на аналог каналу у Венеції і рух між станціями буде відбуватись на човнах і стане буквально човниковим", — зазначив чиновник.

Окрім цього Вітренко наголосив на тому, що під загрозою затоплення знаходяться як уже закриті станції "синьої" гілки, так і ті, що ще функціонують.

"Я бачу загрозу для всіх станцій і дуже боюся, що ця весняна повінь може вплинути на стан усього київського метрополітену", — резюмував Глава постійної комісії Київської міськради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Нагадаємо, що шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення і тому в місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

У столиці закрили шість станцій метро на "синій" гілці

Потім з’явилася інформація про те, що "синю" гілку метро в Києві відкриють через кілька років, тож перегінний тунель між "Деміївською" і "Либідською" згодом став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що "синя" гілка столичного метрополітену може стати взагалі непотрібною і втратити свою доцільність. Це станеться у тому випадку, якщо тунель між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" закриють на час планових робіт.