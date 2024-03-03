Київ читає: огляд найяскравіших книгарень та бібліотек столиці

"Телеграф" дізнався де читаюча публіка Києва проводить час

У Києві серед мальовничих вулиць, ховаються численні книгарні та бібліотеки, де можна знайти твори на будь-який смак. "Телеграф" вирішив відвідати декілька таких локацій, аби дізнатися як зараз поживають культурні точки Києва? Як багато людей зацікавлені книгами та ходять читати? А також чи можна знайти у цих місцях однодумців, чи навіть кохання?

Адже класичне кіно часом зображувало жінок, які цілеспрямовано йшли до книгарні, аби знайти там розумного та ерудованого чоловіка.

Парламентська бібліотека

Саме 3 березня 1866 у Києві відкрилася перша публічна бібліотека. Зараз, як і 158 років по тому, вона стоїть на вулиці Грушевського, 1, носячи ім'я Ярослава Мудрого і статус Національної бібліотеки.

Наше знайомство з однією з найстаріших і найбагатших бібліотек України почалося зі стандартної реєстрації — оформлення читацького квитка.

Невеликий казус спіткав нас вже на початку візиту. Виявляється, читацький квиток на рік коштує 30 гривень, що зовсім недорого. Проте, каси бібліотеки приймають лише готівку.

Хто ж сьогодні носить готівку? Цього ми не очікували, тож змушені були шукати банкомати. На жаль, єдиним доступним варіантом виявився Ощадбанк, який, на зло, був закритий на перерву. Не маючи іншого вибору, ми звернулися за допомогою до перехожих. На щастя, доброзичливі чоловіки виручили нас, надавши готівку в обмін на переказ тієї ж суми на їхню карту.

Зрештою касири бібліотеки виявилися напрочуд приємними жінками. Вони поділились, що вже пропонували керівництву запровадити можливість електронно переказу для читацьких квитків, але, на жаль, їхні ініціативи поки не знайшли втілення.

Після оформлення читацького квитка потрібно було сфотографуватися для пластикової картки. Привітна пані коротко ознайомила з розташуванням основних відділів на кожному поверсі бібліотеки та вказала напрямок до читацького залу.

Без жодних сумнівів, читальну залу можна назвати перлиною бібліотеки. Простір дуже великий. Тут розміщено багато столів з настільними лампами, а стелю прикрашають витончені люстри.

По центру стоїть піаніно, іноді тут організовують виступи, фотозони та тематичні заходи. Однак, на диво, зараз тут панує тиша і майже нікого немає…

Тут гостей зустрічає люб’язна пані Ірина Анатоліївна. За її словами, зараз інтернет є найбільшим конкурентом для бібліотеки. Кількість відвідувачів значно зменшилась після впровадження цифрових технологій. Згодом пандемія коронавірусу забрала ще значну частку читачів, адже люди, охоплені страхом заразитися, почали ізолюватися. Зараз же повномасштабна війна в країні робить відвідування бібліотек ще менш безпечним.

Серед відвідувачів еліта та рядові студенти

Як розповідають в бібліотеці, у них є постійні гості — більш старше покоління. Молодь використовує бібліотеку як коворкінг, приходячи з ноутбуками для роботи. Пік відвідувань припадає на сесію, коли студенти шукають необхідні матеріали для навчання.

Відомі особи також не обходять бібліотеку стороною. Раніше, коли тут діяв центр правової інформації, до неї приходило чимало депутатів та юристів, шукаючи інформацію для судових справ.

Найстаріші та рідкісні книги, що збереглися з часів заснування бібліотеки, знаходяться у спеціальному фонді на Подолі. Доступ до нього обмежений, адже ці видання потребують особливих умов зберігання та дбайливого ставлення.

Звісно серед такої великої колекції книг є радянська та російська література. Ці книги зазвичай відправляються на обмін або резерв. Проте цінні екземпляри зберігаються у сховищі, адже бібліотека прагне збирати та берегти унікальні видання.

На жаль, головний читальний зал був порожнім, і ні з ким було поділитися своїми думками про літературу.

Новий формат — кав’ярні з книгами

Окрім розкішних читальних залів, центр Києва багатий на атмосферні кав'ярні. В таких місцях можна поєднати приємне з корисним: випити каву та почитати книгу. Сьогодні це стало популярним форматом.

Одним з таких є локальна кав'ярня "Палітурка". І хоч може здатися, що молодь більше не читає паперові книги — затишний інтер'єр та невимушена атмосфера кав’ярень роблять подібні місця справжнім магнітом для студентів.

Тут за бажанням ви точно знайдете нових друзів, адже сюди часто заходять розумні та креативні люди, які завжди відкриті до спілкування. Розмови молоді нерідко стосуються нових проєктів, якими вони займаються, або політичних подій, які їх цікавлять.

А ще тут проводять літературні вечори та чайні церемонії. З усім тим затишність кав'ярні має й зворотний бік – через невелику кількість місць тут іноді буває складно знайти вільний столик.

Нова велика книгарня у центрі

У лютому розпочала роботу велика книгарня на головній вулиці столиці – "Сенс". Заклад розташований по сусідству з Київською міськрадою.

У "Сенсі" вже вирує життя! Незважаючи на те, що культурні заходи, прес-конференції, творчі зустрічі з авторами та літературознавцями заплановані на пізніше, тут вже зараз панує атмосфера затишку та єднання людей.

Молодь, яка складає більшість відвідувачів, жваво спілкується та ділиться враженнями.

Тут працює бар та повноцінна кухня. За довгим столом я зустріла дівчину, з якою ми одразу ж знайшли спільну мову і навіть подружилися. 21-річна Вікторія розповіла, що дізналася про книгарню "Сенс" з TikTok. Її приємно вразив високий рівень знань консультантів, які завжди готові допомогти з вибором книги.

Студентка поділилася, що шукала книгу з психології, але не пам’ятала як виглядає обкладинка. Утім, буквально за мінімальним описом, дівчата консультанти зрозуміли, про яке видання йде мова.

Найбільша приватна книгарня в столиці

Заради цікавості "Телеграф" також відвідав одну з найпопулярніших книгарень, яка останнім часом на слуху у багатьох киян – Readeat.

На двох просторих поверхах, загальною площею 460 кв. м власники розмістили близько 10 000 книг різного жанру: від класики до сучасної літератури. Є навіть манги та література англійською. До того ж саме та, що зараз ходить буктоком.

Тут можна як придбати книги, так і просто посидіти та почитати. Приміщення також поєднує в собі кав’ярню з десертами та сувенірний стелаж.

Як вдалося зрозуміти: в цьому місці збирається багато людей, які захоплюються естетикою та ведуть блоги. Здається, це чудова можливість познайомитися з цікавими та привабливими дівчатами.

Як розповіла одна з дівчин "Телеграфу", одним з її найулюбленіших куточків книгарні є "вітальня Гріфіндора". Вона оформлена у стилі улюбленого факультету юних чарівників з серії книг "Гаррі Поттер". Мова про вінтажні меблі, килим на підлозі та інші елементи декору.

Марія часом приходить сюди на презентації книг та автограф-сесії. Тут часто проводяться концерти, літературні вечори та інші цікаві події.

Склалося враження, що Readeat вже має свій "клуб" комфортних та цікавих людей, які поділяють любов до книг, музики та мистецтва.

Незважаючи на те, що книгарня відкрилась лише нещодавно, вона вже встигла завоювати любов киян. Тут завжди багатолюдно, тож попереджаємо, що знайти вільне місце за столиком може бути складно…

Останнім часом все більше закладів втілюють ідею поєднати можливість не тільки придбати гарну книгу, а ще й затишно провести час за кавою чи повноцінним прийомом їжі. Окрім цього, це закріплюють ефективним маркетингом, який привертає увагу та підвищує відвідуваність.

Отож, якщо ви прагнете знайти людей, які поділяють ваші захоплення, або навіть кохання, адже й таке можливо, то вам варто спробувати подібний формат.