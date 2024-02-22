Історія, вбивства, мавки: 3 нові українські книги, які варті прочитання

Сучасна українська література, — неоднозначна та цікава

В останні роки почався справжній розквіт української мови та літератури, — серед іншого "завдяки" російській агресії, яка змушує українців сахатися російської культури та згадувати свою власну. Які ж книги випускають в Україні в такі важкі часи? "Телеграф" взяв у книжкового клуба КСД кілька нових книг 2023 року випуску, прочитав їх, та розповідає про них.

"Російсько-українська війна: повернення історії"

Цю книгу написав професор історії та директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій, і вона досить просто та доступно пояснює першопричини конфлікту Росії з Україною. Вона чудово підійде тим, хто за якихось причин не розуміє, чому Україні потрібна зараз повна перемога, і притримується позиції "какая разніца". Цілі сторіччя в фактах без зайвої води на 318 сторінках (і ще майже сотню сторінок займають посилання, бо кожен факт підкріплено першоджерелом).

"Не плач, моя красуне"

Це детектив, який написала Ярина Вовк. Він розповідає про кримінальну психологиню Михайліну, яка сама стала жертвою одного зі злочинців, через що на деякий час вибула з гри та закрилася в собі. Проте з'явився новий жорстокий вбивця, який розправляється з молодими дівчатами, і Міша повертається в гру.

Ця книга примітна тим, що в ній дуже неоднозначні персонажі, до багатьох виникають питання, до того ж кожен має свої вади та особисті травми. Також цікаво, що і головна героїня, і головний злочинець, — жінки, і майже до останнього незрозуміло, хто саме стоїть за вбивствами. Після прочитання залишається почуття спантеличеності.

"Чорне весілля"

Це містичний трилер, який написав Сергій Пономаренко. Він розповідає про Олексу, який незадовго до весілля з другом відправився у село Велика Тиша на Волині, щоб порибалити, коли з'ясував, що місцеві жителі вірять, що біля них мешкають мавки з одмінком, а в озері живе Біла Панночка, — дівчина, яку під час селянського повстання зґвалтували та вбили, і яка стала русалкою. Головному герою дуже сподобалася місцева дівчина Улита, проте у спілкуванні з нею він перейшов межу, дівчина втікла від нього, після чого її знайшли мертвою. А невдовзі вона почала переслідувати його в реальному житті та уві снах.

Книга небанальна, розкриває нюанси української міфології та святкування Івана Купала, читається на одному подиху і до останніх сторінок зберігає інтригу, — хто ж вбив Улиту та як врятуватися від мавки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив добірку іноземних нових книг, які зараз дуже популярні, — вони розповідають про богів, війни, вбивства та переслідування, та можуть надовго захопити читача.