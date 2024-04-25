Комендантська година у Києві на Великдень: стало відомо, які обмеження діятимуть

Жителів та гостей столиці просять дотримуватися правил безпеки та бути розсудливими

На Великдень, у ніч із суботи 4 травня на неділю 5 травня, комендантська година у Києві та області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години. Пересування вулицею у цей час заборонено, проте потреби віруючих на Великдень будуть повністю задоволені — з ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуть онлайн.

Храми можна буде відвідати після завершення комендантської години. Про це заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Начальник КОВА звернувся з проханням до представників церков оперативно та максимально широко проінформувати людей про необхідність дотримання всіх заходів безпеки.

"Попри складну безпекову ситуацію ми маємо зробити все, щоб для кожного жителя Київщини свято було мирним і спокійним. Загроза нових атак росіян значна. Тому всі богослужіння мають бути максимально безпечними", — зазначив Руслан Кравченко.

Тож на Великдень, у ніч із суботи 4 травня на неділю 5 травня, комендантська година на Київщині та в Києві діятиме без змін — з 00:00 до 5:00 години. Пересування вулицею в цей час заборонено!

Для зручності населення богослужіння транслюватимуться в онлайн-режимі. Після завершення комендантської години люди зможуть піти до храмів.

У КОВА також звернули увагу на необхідність обмежити кількість присутніх на території церков під час освячення великодніх кошиків. Такі заходи необхідні насамперед для безпеки мирного населення відповідно до вимог воєнного стану. У разі тривоги необхідно перейти до найближчого укриття.

На Великдень правоохоронці стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть в посиленому режимі.

"Але вкрай важливо, щоб і люди були максимально пильними. Найбільше християнське свято має бути дійсно святом для кожного віруючого", – додав Руслан Кравченко.

Що заборонено робити в комендантську годину

заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях

заборонено переміщатися на транспорті або пішки без спецперепустки.

Краще правильно розраховуйте свій час і повертайтеся додому, перш ніж почне діяти комендантська година. Оскільки особа, яка порушуватиме комендантську годину, може вважатися членом диверсійно-розвідувальної групи.

Як карається порушення комендантської години:

Порушення спричинятиме накладення штрафу у розмірі від 8500 до 17 000 гривень. Якщо протягом року буде повторне порушення, то порушника штрафуватимуть на удвічі більшу суму.

Комендантський патруль має право:

затримувати та доставляти порушників до підрозділів Нацполіції України;

з’ясовувати, чому порушник перебуває на вулиці;

оглядати речі чи транспортний засіб;

перевіряти документи;

застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушників, якщо є така потреба.

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