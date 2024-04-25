Комендантский час в Киеве на Пасху: стало известно, какие ограничения будут действовать

Жителей и гостей столицы просят соблюдать правила безопасности и быть благоразумными

На Пасху, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая, комендантский час в Киеве и области будет действовать без изменений — с 00:00 до 5:00 часов. Передвижение по улице в это время запрещено, однако потребности верующих на Пасху будут полностью удовлетворены — с ночи священнослужители будут проводить службы, которые будут транслировать онлайн.

Храмы можно будет посетить после завершения комендантского часа. Об этом заявил начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко.

Начальник КОВА обратился с просьбой к представителям церквей оперативно и максимально широко проинформировать людей о необходимости соблюдения всех мер безопасности.

"Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью мы должны сделать все, чтобы для каждого жителя Киевщины праздник был мирным и спокойным. Угроза новых атак россиян значительная. Поэтому все богослужения должны быть максимально безопасными", — отметил Руслан Кравченко.

Поэтому на Пасху, в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая, комендантский час в Киевской области и Киеве будет действовать без изменений — с 00:00 до 5:00 часов. Передвижение по улице в это время запрещено!

Для удобства населения богослужения будут транслироваться в онлайн-режиме. После завершения комендантского часа люди смогут пойти в храмы.

В КОВА также обратили внимание на необходимость ограничить количество присутствующих на территории церквей во время освящения пасхальных корзин. Такие меры необходимы в первую очередь для безопасности мирного населения в соответствии с требованиями военного положения. В случае тревоги необходимо перейти к ближайшему укрытию.

На Пасху правоохранители будут следить за общественным порядком и работать в усиленном режиме.

"Крайне важно, чтобы и люди были максимально бдительными. Самый большой христианский праздник должен быть действительно праздником для каждого верующего", — добавил Руслан Кравченко.

Что запрещено делать в комендантский час

запрещено находиться на улице и в общественных местах,

запрещено перемещаться на транспорте без спецпропуска или пешком.

Лучше правильно рассчитывайте свое время и возвращайтесь домой, прежде чем начнет действовать комендантский час. Поскольку лицо, которое будет нарушать комендантский час, могут считать членом диверсионно-разведывательной группы.

Как наказывается нарушение комендантского часа:

Нарушение будет влечь за собой наложение штрафа в размере от 8500 до 17 000 гривен. Если в течение года будет повторное нарушение, будут штрафовать вдвое большую сумму.

Комендантский патруль имеет право:

задерживать и доставлять нарушителей в подразделения Нацполиции Украины;

выяснять, почему нарушитель находится на улице;

осматривать вещи или транспортное средство;

проверять документы;

применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям, если есть такая необходимость.

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