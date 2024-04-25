Де в Києві можна освятити паску: повний список локацій по районах

Великодні свята вже на порозі

Великдень вважається одним із найбільших релігійних християнських свят. Він символізує воскресіння Ісуса Христа з мертвих після страти на хресті. Оскільки в Україні запровадили новий церковний календар, то постає питання, коли ми відзначатимемо Великдень у 2024 році і де можна в Києві освятити паски в православних храмах ПЦУ.

Варто зазначити, що реформа церковного календаря аж ніяк не вплине на дату Великодня, оскільки це перехідне релігійне свято та його дата щороку інша.

У 2024 році православні християни святкуватимуть Великдень 5 травня. А ось уже 2025 року ситуація буде іншою. Вперше за багато років католицький і православний Великдень святкуватимуть в одну дату — 20 квітня.

Редакція "Телеграфу" вирішила скласти списки храмів ПЦУ, в яких можна освятити цього року пасхальні частування.

Голосіївський район

Голосіївський район розташований у південно-західній частині Києва на правому березі Дніпра. Створено його було за нового адміністративного поділу столиці України, який було проведено у вересні 2001 року.

Територія району починається майже від Хрещатика та тягнеться до південних та західних кордонів столиці. Таким чином, район є південними та південно-західними воротами Києва.

Де святити паску у Голосіївському районі Києва:

Храм святих мучеників Бориса та Гліба (вулиця Василя Касіяна, 2а/1; станція метро "Іподром")

Спасо-Преображенський собор (вулиця Самойла Кішки, 3-а)

Храм Вознесіння Господнього (територія Байкового цвинтаря, вулиця Байкова, 6)

Церкви ПЦУ на території музею Пирогово: Церква святого Архістратига Михаїла, Церква святої мучениці Параскеви-П’ятниці та Церква святителя та чудотворця Миколи Мирлікійського (вулиця Академіка Тронька, 1)

Храм Святого Миколая ПЦУ (вулиця Новопирогівська, 25-а)

Де у Голосіївському районі Києва святити паску?

Печерський район

Печерський район — це один із центральних та найпрестижніших районів Києва, який займає площу 20 км². На території Печерська знаходиться Центральний ботанічний сад та безліч культурних закладів: музеї, бібліотеки, театри та кінотеатри, філармонія, галереї та багато іншого.

Колись цю місцевість населяли високопосадовці та аристократи. Нині район зберіг свою елітарність, а тому ціни тут набагато вищі, ніж в інших частинах Києва.

У Печерському районі історичні споруди сусідять з хмарочосами, а стародавні пам’ятки ховаються у двориках та парках. І саме тут сконцентровано ділове та розважальне життя міста.

Де освятити паску у Печерському районі Києва:

Михайлівська церква при Олександрівській лікарні (вул. Шовковична, 39/1)

Свято-Михайлівська церква на території Видубицького монастиря (вулиця Видубицька, 41-в )

Церква Пророка Данила (територія Видубицького монастиря, вулиця Видубицька, 40)

Храм Святого прп. Серафима Саровського чудотворця (бульвар Лесі Українки, 25)

Храм Покрови Пресвятої Богородиці на території військового шпиталю (провулок Лабораторний)

Де киянам Печерського району святити паску?

Святошинський район

Святошинський район раніше був самостійним поселенням Святошино і лише в 2001 році він став повноправним районом Києва. Його протяжність — понад 12 кілометрів.

Святошинський район вважається одним із найбільш озеленених у столиці і саме він знаменитий своїми віковими деревами. На території району розміщено 6 парків загальною площею 65,75 га.

Де святити паску у Святошинському районі Києва:

Храм-каплиця святого Миколая Святоші (бульвар Академіка Вернадського, 85)

Парафія "Введення в храм Пресвятої Богородиці" ( у львар Ромена Роллана, 10-а)

львар Ромена Роллана, 10-а) Церква Святої Трійці ПЦУ (вулиця Робітнича, біля будинку №115)

Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вулиця Якуба Коласа, 27-а)

Храм Животворного Джерела/Казанської ікони Божої Матері (вулиця Симиренка, 12)

Храм Святого Духа (вулиця Генерала Наумова, 68)

Де у Святошинському районі можна освятити великодні частування?

Подільський район

Подільський район розташований на лівому березі Дніпра та славиться великою кількістю архітектурних пам’яток та багатою історією, що робить його особливим місцем у Києві. Назва місцевості походить від старослов’янського слова "поділ" — низина або низовина. Згідно з археологічними знахідками, перші поселення на території Подолу можна простежити ще з часів кам’яного віку.

За свою історію Поділ кілька разів зазнавав природних катаклізмів та пожеж, що призвело до його перепланування. Зрештою район було вирішено перестроїти і прямі вулиці та збільшені квартали стали характерними рисами сучасного Подолу.

Де святити паску у Подільському районі Києва:

Православна Церква України-ПЦУ Храм Св. Миколи Притиска (вул.Хорива, 5-а)

Церква Першоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14)

Парафія Великомученика Юрія Побідоносця ПЦУ (бульвар Кольцова, 15, к. 356)

Церква Покрови Богородиці ПЦУ (вулиця Світлицького, 30/20-а)

Свято-Покровська Подільська Церква (вулиця Покровська, 7)

Церква Успіння Богородиці Пирогощі (Контрактова площа, 1)

Церква Миколи Набережного (вулиця Григорія Сковороди, 12/8)

Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа,2)

Храм Святителя Миколая на Татарці (вулиця Нагірна, 1)

Церква Святого Духа в Києво-Могилянській Академії (вулиця Григорія Сковороди, 2)

Храм Святителя Чудотворця Миколи на воді (вулиця Набережно-Хрещатицька, 8-а)

Де на Подолі можна святити паску?

Деснянський район

Найбільший житловий масив Києва – Троєщина. Разом із Лісовим вони становлять найгустонаселеніший район столиці — Деснянський. Площу району в 148 кв. км можна порівняти за розміром з територією, наприклад, всього Львова.

Через відсутність метро на Троєщину в цьому районі найприйнятніші ціни на оренду та купівлю нерухомості. Нині Деснянський район – це зелена, щільно забудована місцевість із парками, зонами відпочинку та скверами.

Саме тут на стіні 24-поверхового будинку розташований мурал "Воля", який є найбільшим за висотою в Європі та одним із найбільших у світі. Його автор — італійський художник "2501".

Де освятити паску у Деснянському районі Києва:

Церква Святого Іоанна Предтечі (вул. Олександри Екстер, 7)

Церква Усіх Святих ПЦУ (проспект Червоної Калини, 4)

Де у Деснянському районі можна освятити великодні частування?

Дарницький район

Дарницький район був утворений у 1935 році і на той час це був єдиний київський лівобережний район. Що ж до давнішої історії, то поселення на лівому березі Дніпра, на території сучасного Києва, відомі з III-II тисячоліття до нашої ери.

В даний час до складу Дарницького району входять як мінімум 15 "стародавніх" житлових місцевостей, кожна з яких представляє історичну та археологічну цінність.

Сучасний Дарницький район дуже контрастний — тут промислові комплекси та житлові висотки сусідять із понад 200 га зелених насаджень та величезною кількістю водойм.

Де святити пасху в Дарницькому районі Києва:

Храм святих апостолів Петра та Павла Православної Церкви України (проспект Миколи Бажана, 1)

РГ Парафії Різдва Пресвятої Богородиці — Позняки (проспект Григоренка, 28-г)

Храм Почаївської ікони божої матері ПЦУ (вулиця Бориспільська 30-а)

Храм Святого Миколая (напроти "АТБ" по вулиці Євгена Харченка, 39)

Де в Дарницькому районі можна святити паску?

Солом’янський район

Вважається, що історія Солом’янки починається у ХІХ столітті. Насправді ж у цій місцевості люди жили ще за часів неоліту. Під час археологічних розкопок на Солом’янці виявили крем’яні наконечники стріл, кам’яні ножі, скребки, а також уламки кераміки з орнаментом.

Солом’янка довгий час була передмістям Києва і лише 1910 року вона повністю увійшла до меж міста. До Солом’янки приєднали селища Верхню та Нижню Солом’янку, Батиєву Гору та Протасів Яр.

Нині Солом’янський район — це поєднання історичних будівель та новобудов, невеликих церков та величних храмів, площ та розважальних центрів.

Де святити паску у Солом’янському районі Києва:

Церква Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ (вулиця Каменярів, 13-15)

Храм Покрови Богородиці на Солом’янці (вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1)

Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вулиця Гарматна, 37)

Де киянам Солом’янського району святити паску?

Шевченківський район

Шевченківський район — це дивовижна територія, яка вражає синергією автентичності та сучасності. Тут воєдино сплелися історія та прогресивні тенденції.

Шевченківський район розташований майже у самому центрі Києва. Історія району тісно пов’язана з історією самого Києва. Так, за легендами, саме тут, на Старокиївській горі, розташованій на території Шевченківського району, апостол Андрій поставив хрест. А через Золоті ворота у бік Софійської площі до Києва в’їжджав Богдан Хмельницький.

У Шевченківському районі найбільше об’єктів культурної спадщини – 1374. І тому всі, хто хоч раз побуває в Києві, обов’язково мають погуляти цим легендарним місцем.

Де освятити паску у Шевченківському районі Києва:

Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва (бульвар Тараса Шевченка, 20)

Свято-Миколаївський храм на Татарці ПЦУ (вулиця Нагірна, 1)

Михайлівський Золотоверхий монастир ( у особи Трьохсвятительська, 8)

Де мешканці Шевченківського району у Києві можуть освятити паски?

Оболонський район

Оболонський район має оригінальний спосіб забудови – тут споруди виконані у вигляді шестикутників, а не кварталів. Саме тому його мікрорайони називають "сотами".

Знаходиться він у північній частині міста на правому березі Дніпра. За однією з легенд саме звідси почав формуватися Київ. Його заснували у 1975 році під назвою Мінський, але у 2001 році його перейменували в Оболонський та приєднали до його території Пущу-Водицю.

В Оболонському районі розташовані 3 станції київського метро, які з’єднують житлові масиви з центром Києва — "Оболонь", "Мінська" та "Героїв Дніпра". Оболонь – наймолодший район Києва.

Де святити паску в Оболонському районі Києва:

Церква Ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" ПЦУ (вулиця Героїв полку "Азов", 6-а)

Де в Оболонському районі можна святити паску?

Дніпровський район

Дніпровський район розташований на лівому березі Дніпра і саме тут знаходяться знаменитий Труханів острів, Гідропарк та Русанівська набережна. Загалом, в районі 53 водні об’єкти, а понад 20% усієї території займають зелені зони.

У Дніпровському районі велика щільність забудови і він вважається одним із найбільш густонаселених у столиці. Під час адміністративно-територіальної реформи міста 2001 року територія району зазнала певних змін, зокрема, до складу району відійшла територія на північ від залізниці Київ-Ніжин, у тому числі Березняки та Ліски.

Де святити паску у Дніпровському районі Києва:

Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ (вулиця Чорних Запорожців, 26)

Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері ПЦУ (Дарницький бульвар, 11-а)

Де у Дніпровському районі можна освятити великодні частування?

Раніше "Телеграф " розповідав про те, де купити паску в Києві. Великодні свята вже на порозі, а отже, саме час подбати про головну святкову страву – паску. Її можна спекти власноруч, але якщо у вас немає часу, не біда! У Києві є безліч магазинів та пекарень, де можна купити паску.