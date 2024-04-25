Де в Києві можна освятити паску: повний список локацій по районах
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Великодні свята вже на порозі
Великдень вважається одним із найбільших релігійних християнських свят. Він символізує воскресіння Ісуса Христа з мертвих після страти на хресті. Оскільки в Україні запровадили новий церковний календар, то постає питання, коли ми відзначатимемо Великдень у 2024 році і де можна в Києві освятити паски в православних храмах ПЦУ.
Варто зазначити, що реформа церковного календаря аж ніяк не вплине на дату Великодня, оскільки це перехідне релігійне свято та його дата щороку інша.
У 2024 році православні християни святкуватимуть Великдень 5 травня. А ось уже 2025 року ситуація буде іншою. Вперше за багато років католицький і православний Великдень святкуватимуть в одну дату — 20 квітня.
Редакція "Телеграфу" вирішила скласти списки храмів ПЦУ, в яких можна освятити цього року пасхальні частування.
Голосіївський район
Голосіївський район розташований у південно-західній частині Києва на правому березі Дніпра. Створено його було за нового адміністративного поділу столиці України, який було проведено у вересні 2001 року.
Територія району починається майже від Хрещатика та тягнеться до південних та західних кордонів столиці. Таким чином, район є південними та південно-західними воротами Києва.
Де святити паску у Голосіївському районі Києва:
- Храм святих мучеників Бориса та Гліба (вулиця Василя Касіяна, 2а/1; станція метро "Іподром")
- Спасо-Преображенський собор (вулиця Самойла Кішки, 3-а)
- Храм Вознесіння Господнього (територія Байкового цвинтаря, вулиця Байкова, 6)
- Церкви ПЦУ на території музею Пирогово: Церква святого Архістратига Михаїла, Церква святої мучениці Параскеви-П’ятниці та Церква святителя та чудотворця Миколи Мирлікійського (вулиця Академіка Тронька, 1)
- Храм Святого Миколая ПЦУ (вулиця Новопирогівська, 25-а)
Печерський район
Печерський район — це один із центральних та найпрестижніших районів Києва, який займає площу 20 км². На території Печерська знаходиться Центральний ботанічний сад та безліч культурних закладів: музеї, бібліотеки, театри та кінотеатри, філармонія, галереї та багато іншого.
Колись цю місцевість населяли високопосадовці та аристократи. Нині район зберіг свою елітарність, а тому ціни тут набагато вищі, ніж в інших частинах Києва.
У Печерському районі історичні споруди сусідять з хмарочосами, а стародавні пам’ятки ховаються у двориках та парках. І саме тут сконцентровано ділове та розважальне життя міста.
Де освятити паску у Печерському районі Києва:
- Михайлівська церква при Олександрівській лікарні (вул. Шовковична, 39/1)
- Свято-Михайлівська церква на території Видубицького монастиря (вулиця Видубицька, 41-в )
- Церква Пророка Данила (територія Видубицького монастиря, вулиця Видубицька, 40)
- Храм Святого прп. Серафима Саровського чудотворця (бульвар Лесі Українки, 25)
- Храм Покрови Пресвятої Богородиці на території військового шпиталю (провулок Лабораторний)
Святошинський район
Святошинський район раніше був самостійним поселенням Святошино і лише в 2001 році він став повноправним районом Києва. Його протяжність — понад 12 кілометрів.
Святошинський район вважається одним із найбільш озеленених у столиці і саме він знаменитий своїми віковими деревами. На території району розміщено 6 парків загальною площею 65,75 га.
Де святити паску у Святошинському районі Києва:
- Храм-каплиця святого Миколая Святоші (бульвар Академіка Вернадського, 85)
- Парафія "Введення в храм Пресвятої Богородиці" ( у львар Ромена Роллана, 10-а)
- Церква Святої Трійці ПЦУ (вулиця Робітнича, біля будинку №115)
- Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вулиця Якуба Коласа, 27-а)
- Храм Животворного Джерела/Казанської ікони Божої Матері (вулиця Симиренка, 12)
- Храм Святого Духа (вулиця Генерала Наумова, 68)
Подільський район
Подільський район розташований на лівому березі Дніпра та славиться великою кількістю архітектурних пам’яток та багатою історією, що робить його особливим місцем у Києві. Назва місцевості походить від старослов’янського слова "поділ" — низина або низовина. Згідно з археологічними знахідками, перші поселення на території Подолу можна простежити ще з часів кам’яного віку.
За свою історію Поділ кілька разів зазнавав природних катаклізмів та пожеж, що призвело до його перепланування. Зрештою район було вирішено перестроїти і прямі вулиці та збільшені квартали стали характерними рисами сучасного Подолу.
Де святити паску у Подільському районі Києва:
- Православна Церква України-ПЦУ Храм Св. Миколи Притиска (вул.Хорива, 5-а)
- Церква Першоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14)
- Парафія Великомученика Юрія Побідоносця ПЦУ (бульвар Кольцова, 15, к. 356)
- Церква Покрови Богородиці ПЦУ (вулиця Світлицького, 30/20-а)
- Свято-Покровська Подільська Церква (вулиця Покровська, 7)
- Церква Успіння Богородиці Пирогощі (Контрактова площа, 1)
- Церква Миколи Набережного (вулиця Григорія Сковороди, 12/8)
- Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа,2)
- Храм Святителя Миколая на Татарці (вулиця Нагірна, 1)
- Церква Святого Духа в Києво-Могилянській Академії (вулиця Григорія Сковороди, 2)
- Храм Святителя Чудотворця Миколи на воді (вулиця Набережно-Хрещатицька, 8-а)
Деснянський район
Найбільший житловий масив Києва – Троєщина. Разом із Лісовим вони становлять найгустонаселеніший район столиці — Деснянський. Площу району в 148 кв. км можна порівняти за розміром з територією, наприклад, всього Львова.
Через відсутність метро на Троєщину в цьому районі найприйнятніші ціни на оренду та купівлю нерухомості. Нині Деснянський район – це зелена, щільно забудована місцевість із парками, зонами відпочинку та скверами.
Саме тут на стіні 24-поверхового будинку розташований мурал "Воля", який є найбільшим за висотою в Європі та одним із найбільших у світі. Його автор — італійський художник "2501".
Де освятити паску у Деснянському районі Києва:
- Церква Святого Іоанна Предтечі (вул. Олександри Екстер, 7)
- Церква Усіх Святих ПЦУ (проспект Червоної Калини, 4)
Дарницький район
Дарницький район був утворений у 1935 році і на той час це був єдиний київський лівобережний район. Що ж до давнішої історії, то поселення на лівому березі Дніпра, на території сучасного Києва, відомі з III-II тисячоліття до нашої ери.
В даний час до складу Дарницького району входять як мінімум 15 "стародавніх" житлових місцевостей, кожна з яких представляє історичну та археологічну цінність.
Сучасний Дарницький район дуже контрастний — тут промислові комплекси та житлові висотки сусідять із понад 200 га зелених насаджень та величезною кількістю водойм.
Де святити пасху в Дарницькому районі Києва:
- Храм святих апостолів Петра та Павла Православної Церкви України (проспект Миколи Бажана, 1)
- РГ Парафії Різдва Пресвятої Богородиці — Позняки (проспект Григоренка, 28-г)
- Храм Почаївської ікони божої матері ПЦУ (вулиця Бориспільська 30-а)
- Храм Святого Миколая (напроти "АТБ" по вулиці Євгена Харченка, 39)
Солом’янський район
Вважається, що історія Солом’янки починається у ХІХ столітті. Насправді ж у цій місцевості люди жили ще за часів неоліту. Під час археологічних розкопок на Солом’янці виявили крем’яні наконечники стріл, кам’яні ножі, скребки, а також уламки кераміки з орнаментом.
Солом’янка довгий час була передмістям Києва і лише 1910 року вона повністю увійшла до меж міста. До Солом’янки приєднали селища Верхню та Нижню Солом’янку, Батиєву Гору та Протасів Яр.
Нині Солом’янський район — це поєднання історичних будівель та новобудов, невеликих церков та величних храмів, площ та розважальних центрів.
Де святити паску у Солом’янському районі Києва:
- Церква Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ (вулиця Каменярів, 13-15)
- Храм Покрови Богородиці на Солом’янці (вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1)
- Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вулиця Гарматна, 37)
Шевченківський район
Шевченківський район — це дивовижна територія, яка вражає синергією автентичності та сучасності. Тут воєдино сплелися історія та прогресивні тенденції.
Шевченківський район розташований майже у самому центрі Києва. Історія району тісно пов’язана з історією самого Києва. Так, за легендами, саме тут, на Старокиївській горі, розташованій на території Шевченківського району, апостол Андрій поставив хрест. А через Золоті ворота у бік Софійської площі до Києва в’їжджав Богдан Хмельницький.
У Шевченківському районі найбільше об’єктів культурної спадщини – 1374. І тому всі, хто хоч раз побуває в Києві, обов’язково мають погуляти цим легендарним місцем.
Де освятити паску у Шевченківському районі Києва:
- Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва (бульвар Тараса Шевченка, 20)
- Свято-Миколаївський храм на Татарці ПЦУ (вулиця Нагірна, 1)
- Михайлівський Золотоверхий монастир ( у особи Трьохсвятительська, 8)
Оболонський район
Оболонський район має оригінальний спосіб забудови – тут споруди виконані у вигляді шестикутників, а не кварталів. Саме тому його мікрорайони називають "сотами".
Знаходиться він у північній частині міста на правому березі Дніпра. За однією з легенд саме звідси почав формуватися Київ. Його заснували у 1975 році під назвою Мінський, але у 2001 році його перейменували в Оболонський та приєднали до його території Пущу-Водицю.
В Оболонському районі розташовані 3 станції київського метро, які з’єднують житлові масиви з центром Києва — "Оболонь", "Мінська" та "Героїв Дніпра". Оболонь – наймолодший район Києва.
Де святити паску в Оболонському районі Києва:
- Церква Ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" ПЦУ (вулиця Героїв полку "Азов", 6-а)
Дніпровський район
Дніпровський район розташований на лівому березі Дніпра і саме тут знаходяться знаменитий Труханів острів, Гідропарк та Русанівська набережна. Загалом, в районі 53 водні об’єкти, а понад 20% усієї території займають зелені зони.
У Дніпровському районі велика щільність забудови і він вважається одним із найбільш густонаселених у столиці. Під час адміністративно-територіальної реформи міста 2001 року територія району зазнала певних змін, зокрема, до складу району відійшла територія на північ від залізниці Київ-Ніжин, у тому числі Березняки та Ліски.
Де святити паску у Дніпровському районі Києва:
- Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ (вулиця Чорних Запорожців, 26)
- Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері ПЦУ (Дарницький бульвар, 11-а)
Раніше "Телеграф " розповідав про те, де купити паску в Києві. Великодні свята вже на порозі, а отже, саме час подбати про головну святкову страву – паску. Її можна спекти власноруч, але якщо у вас немає часу, не біда! У Києві є безліч магазинів та пекарень, де можна купити паску.