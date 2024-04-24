У Києві відкрився магазин із майбутнього без касирів та продавців: як там все влаштовано (відео)

Незвично, але дуже зручно

У Святошинському районі Києва відкрився незвичайний магазин, який працює повністю автономно – без касирів чи продавців. Магазин відкритий 24/7 у форматі pick up point – це точка, що поєднує традиційний магазин біля будинку з пунктом видачі інтернет-замовлень.

Такий формат офлайн магазинів без продавців дуже популярний у всьому світі, оскільки клієнтам подобається відсутність черг біля кас. Огляд на подібний столичний міні-магазин "Київ хліб" зробила мешканка Києва, яка поділилася відео у соцмережах.

Магазин без кас та продавців відкрився на території столичної Борщагівки. Щоб потрапити до торгової точки, потрібно відсканувати банківську картку. Якщо горить зелене світло, то ви можете сміливо проходити всередину. Якщо ж спалахне червоне світло, то це означатиме, що ваша банківська карта не підтримується і скупитися тут у вас не вийде.

Далі клієнт самостійно робить покупки, сканує штрих-коди на товарах і розплачується на касі самообслуговування. Сплатити за товари можна лише картками. Щоб вийти з магазину, вам достатньо натиснути на спеціальну кнопку біля дверей. Тут ведеться відеоспостереження.

Магазин має невелику площу, проте тут представлені різноманітні товари широкого вжитку. Магазин працює 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Варто зазначити, що такі магазини досить популярні в усьому світі. Покупців приваблює те, що тут немає черг біля кас і не потрібно мати при собі готівку.

Цікаво, що перші офлайн магазини без продавців представили Amazon у США. Магазин Amazon Go з’явився у 2016 році. На вході до приміщення потрібно було відсканувати QR-код, потім узяти потрібні товари та вийти із магазину. При виході сума взятих товарів списувалася з рахунку в Amazon і покупку було сплачено.

Подібний формат став розвиватися і в Китаї у 2017 році – проект запустила компанія Tesco. Для придбання товарів потрібно було відсканувати їх смартфоном та здійснити через нього оплату.

В Україні такий формат почала першою впроваджувати мережа "Ашан" у 2021 році. Тоді магазин формату Pick up Point відкрився на території житлового комплексу "Комфорт Таун" у Києві.

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