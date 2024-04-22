Від 30 гривень до 3500: де купити паску в Києві

Можна купити і онлайн

Великодні свята вже на порозі, а значить, саме час подбати про головну святкову страву – паску. Її можна спекти власноруч, але якщо у вас немає часу, не біда! У Києві є безліч магазинів та пекарень, де можна купити паску.

"Телеграф" розповідає, де можна придбати великодній кекс і за якими цінами. Їх можна придбати як онлайн, так і офлайн.

У супермаркетах

У "Сільпо" ціни стартують від 29.99 грн за паску 100 грамів. За великодній кекс вагою 300 грамів прийдеться віддати 74.99 грн.

Півкілограмова паска коштує 99 грн.

Кекс преміум якості коштують від 119 грн за 245 грамів. Трішки більший — 345 грамів коштує 149 грн. Є паски й по 474 грн.

Також у делікатес-маркеті "Le Silpo" продають елітний великодній кекс за 3499 гривень. Його виробляє сицилійська компанія Fiasconaro у колаборації із всесвітньо відомим люксовим брендом Dolce & Gabbana.

У "Новусі" теж можна знайти паски за доступними цінами. 100-грамова коштує 29,99 грн, 200-грамова 49.99 грн. Паску вагою 550 грамів можна купити за 149 грн.

Імпортні великодні кекси коштують від 159 грн за 100 грамів. 500-грамову паску можна придбати за 249 грн, кілограмову за 549 грн.

У пекарнях

У "Київхліб" ціни стартують від 54,42 грн за 300-грамову паску. 450-грамова коштує 78,72 грн.

Також можна придбати сирну паску вагою 550 грамів за 172,8 грн.

Кілограмовий великодній кекс коштує 399 грн.

900-грамовий набір кексів можна придбати за 338,4 грн.

У "Сімейній пекарні" маленька паска коштує 55 грн, велика 75 грн. Із сиром маленьку паску можна купити за 60 грн. Із шоколадним смаком також за 60 грн.

У кондитерських

У "Atelier Box" (просп. Берестейський, 151) 250-грамову паску пропонують за 160 грн. 500-грамова коштує 320 грн. За паску вагою 900 грамів прийдеться віддати 530 грн.

Також є безглютенові паски вартістю 870 грн за 900 грамів і великодній торт за 1 200 грн.

Кондитерський дім "Калина" (вул. Князів Острозьких, 29а) продає паски від 450 грн за 300 грамів, 690 грн за 600 грамів і 990 грн за 900 грамів.

Паски із різними смаками та оформленнями. Сирні кекси вагою 1 кг за 950 грн.

Також можна замовити паску в "Кулдім" (бул. Лесі Українки, 20/22). Ціни там стартують від 200 грн за 450 грамів. Паска вагою 650 грамів коштує 255 грн. 850-грамову паску пропонують за 350 грн.

Сирний кекс коштує 320 грн за 300 грамів, кілограмовий — 800 грн. Ще є паски з різними смаками та цінами.

Це лише декілька з безлічі варіантів, де можна купити паску в Києві. Вибір залежить від ваших смаків та бюджету.

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