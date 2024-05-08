Рої чорних мошок тероризують киян: що кажуть фахівці (відео)

Деякі з постраждалих змушені були звернутися до лікарів

Мешканці Києва останнім часом скаржаться не лише на нашестя змій, а й на рої мошок. Дрібні комахи можуть за секунди налипнути на відкриті ділянки шкіри та боляче покусати.

Як йдеться у сюжеті ТСН, найбільша їх кількість помічена у парках та біля водойм. Після укусів на тілі з’являються пухирі, а місце укусу сильно свербить.

Одна з постраждалих Поліна Кравченко розповідає, що мошка напала на неї та 9-річного сина.

"У нього вранці розпухли губи, вуха, хоча там його не кусали. По всьому тілу почалася як кропив’янка. Почалася задуха, у нього почала паморочитися в голову. Тому довелося негайно звернутися до лікаря", — сказала жінка.

Сильна реакція почалася й у Світлани Кисільгоф, яка зазначила, що через це їй довелося звертатися до лікарів та здавати аналізи через підозру на інфекцію. Однак за підсумками фахівці встановили, що це була лише алергія.

Президент Асоціації професіоналів довкілля Людмила Циганок своєю чергою зазначила, що зазвичай мошка живе у вологих болотистих місцях на кшталт північної частини України, де годуються відмерлими частинами рослинності. Однак зміни клімату розширили ареал їхнього проживання та дозволили заселити столичний регіон, де їм також довелося змінити свій раціон.

Водночас екологи зазначають, що після того, як птахи висидять потомство, вони почнуть активне полювання на комах, що призведе до зниження їхньої кількості. Доти киянам варто бути готовими до того, що їх можуть покусати.

Як повідомлялося раніше, два виводки цикад, які виходять на поверхню кожні 13 і 17 років, перетнулися в часі і загрожують США справжньою навалою. Рахунок комах може йти на мільярди.