Рои черных мошек терроризируют киевлян: что говорят специалисты (видео)

Некоторые из пострадавших вынуждены были обратиться к врачам

Жители Киева в последнее время жалуются не только на нашествие змей, но на рои мошек. Мелкие насекомые могут за секунды налипнуть на открытые участки кожи и больно покусать.

Как говорится в сюжете ТСН, наибольшее их количество замечено в парках и возле водоемов. После укусов на теле появляются волдыри, а место укуса сильно чешется.

Одна из пострадавших Полина Кравченко рассказывает, что мошка напала на нее и 9-летнего сына.

"У него наутро распухли губы, уши, хотя там его не кусали. По всему телу началась как крапивница. Началось удушье, у него начала кружиться голова. Поэтому пришлось немедленно обратиться к врачу", — сказала женщина.

Сильная реакция началась и у Светланы Кисельгоф, которая отметила, что из-за этого ей пришлось обращаться к врачам и сдавать анализы из-за подозрения на инфекцию. Однако по итогу специалисты установили, что это была всего лишь аллергия.

Президент Ассоциации профессионалов окружающей среды Людмила Цыганок в свою очередь отметила, что обычно мошка живет во влажных болотистых местах вроде северной части Украины, где кормятся отмершими частями растительности. Однако изменения климата расширили ареал их обитания и позволили заселить столичный регион, где им также пришлось поменять свой рацион.

Вместе с тем экологи отмечают, что после того как птицы высидят потомство, они начнут активную охоту на насекомых, что приведет к снижению их количества. До тех же пор киевлянам стоит быть готовыми к тому, что их могут покусать.

Как сообщалось ранее, два выводка цикад, которые выходят на поверхность каждые 13 и 17 лет, пересеклись во времени и угрожают США настоящим нашествием. Счет насекомых может идти на миллиарды.