Трильйон цикад влаштували найбільшу за 221 рік масову "оргію" в США (відео)

Цикади одночасно дзижчать на території 16 штатів Америки

Вперше за 200 років: два виводки цикад, які виходять на поверхню кожні 13 та 17 років, перетнулися у часі й загрожують США справжньою навалою. Рахунок йде на мільярди, а сама подія триватиме понад місяць.

Про це повідомляє видання Live Science. Зазначається, що періодичні цикади проводять більшу частину свого життя під землею, а на поверхню вилазять лише для "продовження роду".

"Будь-яка пара виводків може час від часу збігатися і з’являтися в один рік. Але ці специфічні групи — Виводок XIII (також відомий як Виводок Північного Іллінойсу) і Виводок XVII — з’являються одночасно лише раз на 221 рік, що робить 2024 рік особливо захоплюючим періодом як для ентомологів, так і для любителів жуків", — пише видання.

Обидва виводки перетнуться ще й географічно. За підрахунками вчених, понад один трильйон цикад буде дзижчати на території 16 штатів Америки, причому найбільша їхня кількість з’явиться в лісистих регіонах і міських зелених насадженнях.

Нашестя комах варто чекати у травні та червні. Щоправда, згідно з застосунком "Cicada Safari", який відстежує подію, перші цикади з’явилися приблизно 25 квітня, їх помітили в Іллінойсі, Вірджинії, Північній Кароліні, Південній Кароліні, Джорджії, Алабамі, Міссісіпі, Теннессі, Канзасі та Міссурі.

Тим часом у соціальних мережах справжній бум на відео з цикадами. Жителі штатів називають це не інакше, як цикадний апокаліпсис.

Як зазначає видання, це неймовірно рідкісне видовище дикої природи востаннє відбувалося в 1803 році, коли президентом був Томас Джефферсон, і повториться лише у 2245 році.

Людям, які проживають в зоні природного дива, ентомологи рекомендують просто дати цикадам спокій — і, якщо можливо, берегти це видовище, яке трапляється раз у житті. Цикади не переносять хвороби, не кусають і не жалять. Натомість, комахи приносять користь екосистемі. Наприклад, коли вони піднімаються з-під землі, вони допомагають аерувати ґрунт. Коли вони скидають свій екзоскелет і згодом гинуть, їхні тіла забезпечують рослини поживними речовинами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що через вплив людини у світі вимирають комахи. Їх можна врятувати простими діями.