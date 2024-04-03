У Києві почалося нашестя змій: що потрібно знати і як уберегтися від укусу (відео)

Головне — це зберігати спокій і першими не чіпати плазунів

В Оболонському районі Києва спостерігається активізація плазунів. Так, на території парку Муромець люди помітили змій, які повзають доріжками та збиваються у клубки.

Фахівці відзначають, що з настанням тепла змії дійсно активізуються і все частіше залишають свої укриття. Мешканців та гостей Києва, при цьому просять зберігати спокій та пам’ятати про те, що шанс зустріти отруйну змію у межах міста вкрай малий.

Так, із приходом весни у парках столиці люди почали помічати змій, які збиваються у клубки та гріються на сонці. Побачивши плазунів слід зберігати спокій і якнайшвидше відійти убік.

Як правило, змії не атакують людину першими, якщо почуваються в безпеці. Тому фахівці рекомендують поводитися спокійно і не робити різких рухів.

Крім цього слід пам’ятати про те, що зустріти отруйну змію (гадюку) у межах міста практично неможливо. Найчастіше люди натрапляють на вужів, які є цілком безпечними.

Які змії водяться в межах Києва

Загалом у Києві, як кажуть фахівці, можна зустріти три-чотири види змій: вужа водяного та вужа звичайного, полоза, а також лісову гадюку (отруйна). Ці види водяться в лісах та заболочених водоймах.

Гадюки в межах міста практично не зустрічаються, а ось вужі — звичайне явище для кожного з районів столиці. Їх можна зустріти у центральних парках, біля водойм та у лісосмугах.

Види отруйних змій в Україні

Як уникнути укусу змії

Зазвичай при зустрічі з людиною змії намагаються втекти, стрімко вповзаючи в укриття. Кусає змія в основному тільки в тих випадках, коли її починають дражнити та турбувати.

При зустрічі зі змією слід дотримуватися таких рекомендацій:

Якщо ви вирішили сісти і відпочити, перевірте ціпком, чи немає поблизу змії.

Якщо ви несподівано помітили змію - замріть та дайте їй можливість уповзти.

Якщо змія прийняла позу загрози, відступіть повільно назад. Уникайте різких рухів, що лякають змію! Не можна, захищаючись, виставляти вперед руки, розвертатися спиною до змії. Якщо у вас є палиця, тримайте її перед собою до змії.

Не тікайте від змії, що зустрілася — можна наступити на непомічену іншу.

Не намагайтеся ловити змій чи грати з ними.

Отруйні і дитинчата змій, що тільки-но вилупилися з яйця.

Слід бути обережним у поводженні з мертвими зміями, у деяких з них отрута зберігає свої властивості довгий час.

Як розпізнати змію

Що робити, якщо вас вкусила змія?

Укус гадюки відразу ж викликає сильний біль, що наростає. На місці поразки зазвичай помітні дві червоні крапки — сліди отруйних зубів. Незабаром з’являється сильний набряк. Спостерігається підвищена кровоточивість у сфері укусу. Шкіра кінцівки і тулуба набуває синюшного або аспідно-сірого відтінку.

Загальні симптоми отруєння настають, зазвичай, через 15 — 20 хвилин. Це загальна слабкість, запаморочення, млявість, сонливість, нудота, іноді блювання, задишка, почастішання пульсу. Смертельні випадки дуже рідкісні.

У зв’язку зі швидким розвитком токсичного ефекту велике значення мають заходи першої допомоги. При цьому намагайтеся якнайшвидше потрапити до лікарні, адже тільки лікар зможе надати необхідну допомогу.

Якщо до лікарні далеко, надайте першу допомогу потерпілому, дотримуючись кількох простих правил:

зберігайте спокій та робіть мінімум рухів;

давайте постраждалому/пийте самі багато води;

місце укусу обробіть антисептиком;

зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси чи взуття;

якщо є, випийте 1-2 таблетки ліків від алергії;

прикладіть до рани лід, загорнутий у тканину;

при транспортуванні покладіть кінцівку підвищення;

не можна висмоктувати отруту: таким чином ймовірність зараження збільшується, до того ж на небезпеку наражається і людина, у якої отрута опинилась у роті (відсмоктувати отруту можна, тільки якщо найближчим часом неможливо отримати медичну допомогу);

не накладайте джгут;

не припікайте рану;

не можна вживати алкоголь.

Що робити при укусі змії

Вже в лікарні потерпілому мають запровадити антитоксин. Пам’ятайте, що правильна та своєчасно надана перша допомога з подальшою госпіталізацією забезпечить потерпілому від укусу швидке одужання та відновлення всіх функцій організму.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнезвичайніші та найцікавіші занедбані місця в Києві. Такі місця найчастіше оповиті таємницями та всілякими міськими легендами, а також вони можуть похвалитися особливим колоритом.