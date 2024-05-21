На Київщині хотіли відремонтувати неіснуюче укриття за 4 мільйони гривень

Підрядник навіть встиг отримати аванс

Відділ освіти Бородянської селищної ради уклав договір на проведення капремонту укриття, яке розташовується на території Дружнянської гімназії. З бюджету планували виділити на роботи 4,3 мільйона гривень, однак було встановлено, що на цій території жодної споруди цивільного захисту немає.

Незважаючи на це, підряднику встигли перерахувати аванс у розмірі 1,47 мільйона гривень. Про це повідомили на офіційному сайті Державної аудиторської служби України.

Так, у грудні 2022 року Бородянська селищна рада Київської області оголосила тендер на проведення капітального ремонту споруди цивільного захисту на території Дружнянської гімназії. На це з бюджету збиралися витратити 4,3 мільйони гривень.

Бородянська селищна рада "віддала" право робити ремонт підряднику ТОВ "БЦРЕМСЕРВІС". За умовами договору компанія мала завершити всі роботи до кінця 2023 року.

Із суми в 4,3 мільйона гривень всупереч нормам законодавства підряднику перерахували аванс у розмірі 1,47 мільйона гривень.

Однак, в ході проведення аудиторської перевірки було встановлено, що на території гімназії немає жодної споруди цивільного захисту і чиновники збиралися "ремонтувати" неіснуюче укриття.

Насправді розпочалося будівництво незрозумілого об’єкта, адже будівельники не мали ні дозвільної, ні проектної документації. Завдяки своєчасному втручанню аудиторів вдалося повернути до місцевого бюджету аванс, який незаконно було перераховано підряднику.

Варто зазначити, що ТОВ "БЦРЕМСЕРВІС" журналісти неодноразово ловили на завищенні вартості своїх робіт. Так, під час ремонту ліцею на Київщині компанія в півтора раза завищила вартість бетону.

Також "спритний" підрядник завищив вартість унітазів, дверей, пожежної сигналізації тощо під час проведення ремонту в Київському обласному онкологічному диспансері.

Згідно з інформацією з YouControl, ТОВ "БЦРЕМСЕРВІС" з'явилося на ринку у 2016 році. Володіє компанією Михайло Вовк, а керує бізнесом Володимир Тініцький.

Бородянська селищна рада хотіла ремонтувати "примарне" укриття

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві під час війни хочуть відремонтувати дитячий садок за 220 мільйонів гривень. Аукціон пройде 3 червня поточного року і за його результатами буде визначено переможця, з яким укладуть договір на проведення робіт.