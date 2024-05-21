У Києві під час війни хочуть відремонтувати дитячий садок за 220 мільйонів гривень

У червні буде обраний підрядник

У Дарницькому районі Києва збираються капітально відремонтувати дитячий садок № 799, який розташовується на вулиці Степана Олійника. На це з бюджету планується витратити понад 220 мільйонів гривень.

Термін завершення ремонтних робіт – 25 грудня 2025 року. Про це стало відомо із опублікованого на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro тендеру.

Так, управління освіти Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації шукає підрядника, який проведе капітальний ремонт дитячого садка № 799 (вул. Степана Олійника, 10). Вартість робіт оцінюється у 220 297 168 гривень.

Аукціон пройде 3 червня поточного року і за його результатами буде визначено переможця, з яким укладуть договір на проведення капітального ремонту.

За умовами договору, підрядник має провести підготовчі роботи, серед яких демонтаж покриттів підлоги, даху, дрібних металоконструкцій, трубопроводу, сантехніки тощо.

Після цього, планується утеплити будівлю, встановити нові вікна та двері, зробити внутрішнє оздоблення приміщень. Стелі, стіни та підлоги будуть капітально відремонтовані.

У садку змонтують нову систему опалення, вентиляцію, автоматичну систему пожежної сигналізації та водопровід. Тут також буде повністю замінено проводку, сантехніку та меблі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в одному з районів Києва хоче закупити насіння газонних трав на півмільйона гривень. Товар комунальникам мають поставити до 24 грудня поточного року.