В Киевской области хотели отремонтировать несуществующее укрытие за 4 миллиона гривен

Подрядчик даже успел получить аванс

Отдел образования Бородянского поселкового совета заключил договор на осуществление капремонта убежища, которое располагалось на территории Дружнянской гимназии. Из бюджета планировали выделить на работы 4,3 милиона гривен, однако было установлено, что на этой территории ни одного сооружения гражданской защиты попросту нет.

Не смотря на это подрядчику успели перечислить аванс в размере 1,47 миллиона гривен. Об этом сообщили на официальном сайте Государственной аудиторской службы Украины.

Так, в декабре 2022 года Бородянский поселковый совет Киевской области объявил тендер на проведение капитального ремонта сооружения гражданской защиты на территории Дружнянской гимназии. На это из бюджета собирались потратить 4,3 миллиона гривен.

Бородянский поселковый совет "отдал" право делать ремонт подрядчику ООО "БЦРЕМСЕРВИС". По условиям договора, компания должна была завершить все работы до конца 2023 года.

Из суммы в 4,3 миллиона гривен, вопреки нормам законодательства, подрядчику перечислили аванс в размере 1,47 миллиона гривен.

Однако, в ходе проведения аудиторской проверки было установлено, что на территории гимназии нет ни одного сооружения гражданской защиты и чиновники собирались "ремонтировать" несуществующее укрытие.

На самом деле началось строительство непонятного объекта, ведь у строителей не было ни разрешительной, ни проектной документации. Благодаря своевременному вмешательству аудиторов удалось вернуть в местный бюджет аванс, который незаконно был перечислен подрядчику.

Стоит отметить, что ООО "БЦРЕМСЕРВИС" журналисты неоднократно ловили на завышении стоимости своих работ. Так, во время ремонта лицея на Киевщине компания в полтора раза завысила стоимость бетона.

Также ушлый подрядчик завысил стоимость унитазов, дверей, пожарной сигнализации и тому подобное во время проведения ремонта в Киевском областном онкологическом диспансере.

Согласно информации из YouControl, ООО "БЦРЕМСЕРВИС" появилось на рынке в 2016 году. Владеет компанией Михаил Вовк, а руководит бизнесом Владимир Тиницкий.

Бородянский поселковій совет хотел ремонтировать "призрачное" укрытие

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве во время войны хотят отремонтировать детский сад за 220 миллионов гривен. Аукцион пройдет 3 июня текущего года и по его результатам будет опредлен победитель с которым заключат договор на проведение работ.