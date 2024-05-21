"Для мене велика честь знову повернутися сюди": до Києва приїхав зірковий американський актор (відео)

Знаменитість вже встиг прогулятися столицею

У вівторок, 21 травня, до Києва приїхав актор і режисер Міша Коллінз, який став мега-відомим завдяки ролі ангела Кастіеля у серіалі "Надприродне". Він також є послом президентської ініціативи UNITED24 та підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

Актор опублікував у своєму Instagram знімок на тлі Центрального київського вокзалу та сфотографувався поряд із розбитою технікою окупантів. Причиною поїздки актор назвав бажання "дослідити регіон" та обговорити тему розмінування.

Міша Коллінз прибув до Києва разом зі своїм помічником на поїзді і зустрів світанок на столичному вокзалі. Актор зізнався в любові до України та зазначив, що для нього "велика честь знову повернутися сюди".

Актор також встиг побувати в центрі Києва, де стоїть знищена техніка окупантів і зробив на її тлі кілька фото. Знімками він поділився у своїх соцмережах.

Коллінз на тлі розбитої ворожої техніки

Варто зазначити, що Міша Коллінз є відомим американським актором та режисером. Найбільшу популярність принесла йому роль ангела Кастіеля в серіалі "Надприродне".

Коллінз також виступив сценаристом та режисером веб-серіалів "TSA America: Level Orange" та "Divine: The Series", а також був режисером 17 серії 9 сезону серіалу "Надприродне".

У 2015 році Коллінз отримав премію People Choice Awards у номінації "Улюблений актор науково-фантастичного/фентезі-серіалу".

В юності Коллінз мріяв потрапити в політику, стажувався в Білому домі при адміністрації Клінтона, але швидко зрозумів, що це йому не підходить, і вибрав кар'єру актора. Міша закінчив університет Чикаго за спеціальністю "Соціологія". Потім провів кілька місяців у Непалі та Тибеті, усамітнившись у монастирі. Цієї традиції він дотримується і по сьогоднішній день, але зараз він просто залишається на самоті близько 10 днів.

Міша Коллінз уперше приїжджав в Україну в травні минулого року. Знаменитість побував у Києві, відвідав Чернігівську область і звільнений від окупантів Ірпінь.

Коллінз із Зеленським під час свого візиту у травні 2023

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві помітили голлівудську зірку у незвичайному місці. Очевидно, відео було знято неподалік багатоповерхівки на Подолі.