"Життя не має сенсу" та "Буде лише гірше": киян обурила провокаційна реклама на вулицях (фото)

Українці "креатив" не оцінили

На вулицях українських міст було помічено неоднозначну зовнішню рекламу — на білбордах написані провокаційні гасла, які виділені в яскраві рамки. На банерах можна прочитати такі написи, як "З депресії не вийти", "Буде лише гірше" та "Життя не має сенсу".

Як виявилося, таким "креативним" чином рекламують гарячу лінію психологічної підтримки "Варто жити". Неоднозначне подання інформації викликало бурхливу реакцію в соцмережах і люди почали вимагати від влади негайно прибрати провокаційну рекламу з вулиць.

Так, у столиці та інших містах України на білбордах люди почали помічати дивні написи, виділені великим шрифтом. На плакатах написано: "З депресії не вийти", "Буде лише гірше" та "Життя не має сенсу". Під цими гаслами можна роздивитися невеликий напис — "Мучають такі думки? Дзвони".

Також на кожному банері наведено номер гарячої лінії та QR-код, який можна сканувати для отримання додаткової інформації. Як виявилося, таким чином людей мотивують звертатися на гарячу лінію психологічної підтримки "Варто жити".

Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що подібна реклама може лише посилити депресивні думки у людей, оскільки інформація про лінію психологічної підтримки зчитується в останню чергу і просто "губиться" на тлі провокаційних написів.

Як повідомляє видання "УП", засновниця гарячої лінії "Варто жити" Яніна Соколова в коментарях до одного з повідомлень спробувала пояснити зміст такої рекламної компанії.

"Це далеко не повний список думок, які ми чуємо від наших пацієнтів кол-центру. Якщо у вас є такі самі, можете зателефонувати на нашу гарячу лінію "Варто жити". За номером 5522. Стане легше. І такі думки розвіються. А якщо з вами все ок і у вас немає подібних думок, то живіть щасливо, донатьте на ЗСУ і розкажіть про нашу лінію тим, хто потребує допомоги. Цю рекламну кампанію розробляли спільно з психологами і рекламним агентством, яке створило такі макети на основі меседжів від аудиторії. З пропагандою реакції аудиторії", — заявила вона.

У соцмережах розгорівся справжній скандал і люди масово почали критикувати подібну рекламу. Люди називають такий "креатив" трешем і вимагають прибрати подібні сітілайти з вулиць українських міст:

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