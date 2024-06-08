Чоловік у формі напав із ножем на дівчину-касира на АЗС у Київській області — ЗМІ (відео)

Подробиці інциденту встановлюються

У суботу, 8 червня, неподалік села Бзов Броварського району Київської області на одній із заправних станцій було скоєно напад на дівчину-касира. За попередніми даними, на неї "кидався" з ножем чоловік у військовій формі.

Конфліктна ситуація потрапила на камеру відеоспостереження, однак на записі немає звуку. Про це повідомляє "ТСН" із посиланням на столичні соцмережі.

Так, на трасі "Київ-Харків" на Київщині на заправній станції на дівчину-касира було скоєно напад. За попередньою інформацією, біля села Бзов у магазин при АЗС зайшов нетверезий чоловік у військовій формі. У нього з собою була портативна колонка, з якої голосно лунала музика.

Дівчина-касир попросила чоловіка зробити тихіше, на що він відреагував неадекватно — чоловік дістав ножа і почав "кидатися" з холодною зброєю на дівчину.

При цьому він зайшов за касову стійку і знаходився впритул до переляканої співробітниці АЗС. На відео чітко видно, як чоловік кілька разів замахується ножем у бік касирки.

На щастя, дівчина не постраждала і їй на допомогу поспішив прийти співробітник станції, якому вдалося вмовити агресивного чоловіка залишити територію АЗС.

У соцмережах повідомляють про те, що поліцейські нібито відмовилися шукати нападника і заявили, що "люди самі могли спровокувати військового".

Що насправді спричинило конфлікт — невідомо.

Причини та обставини події встановлюються.

Інцидент стався біля села Бзов

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Київської області пізньої ночі викликав таксі та під час поїздки напав із ножем на водія. Злочинець відібрав у таксиста велику суму грошей та втік.