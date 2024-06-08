Чоловік у формі напав із ножем на дівчину-касира на АЗС у Київській області — ЗМІ (відео)
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Подробиці інциденту встановлюються
У суботу, 8 червня, неподалік села Бзов Броварського району Київської області на одній із заправних станцій було скоєно напад на дівчину-касира. За попередніми даними, на неї "кидався" з ножем чоловік у військовій формі.
Конфліктна ситуація потрапила на камеру відеоспостереження, однак на записі немає звуку. Про це повідомляє "ТСН" із посиланням на столичні соцмережі.
Так, на трасі "Київ-Харків" на Київщині на заправній станції на дівчину-касира було скоєно напад. За попередньою інформацією, біля села Бзов у магазин при АЗС зайшов нетверезий чоловік у військовій формі. У нього з собою була портативна колонка, з якої голосно лунала музика.
Дівчина-касир попросила чоловіка зробити тихіше, на що він відреагував неадекватно — чоловік дістав ножа і почав "кидатися" з холодною зброєю на дівчину.
При цьому він зайшов за касову стійку і знаходився впритул до переляканої співробітниці АЗС. На відео чітко видно, як чоловік кілька разів замахується ножем у бік касирки.
На щастя, дівчина не постраждала і їй на допомогу поспішив прийти співробітник станції, якому вдалося вмовити агресивного чоловіка залишити територію АЗС.
У соцмережах повідомляють про те, що поліцейські нібито відмовилися шукати нападника і заявили, що "люди самі могли спровокувати військового".
Що насправді спричинило конфлікт — невідомо.
Причини та обставини події встановлюються.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Київської області пізньої ночі викликав таксі та під час поїздки напав із ножем на водія. Злочинець відібрав у таксиста велику суму грошей та втік.