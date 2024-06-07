У Києві шанувальники "русского мира" побили дружину військового за українську мову: одному з них вже обрали запобіжний захід (відео)
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Постраждала написала заяву до поліції та СБУ
Особи зловмисників, які напали у Києві на волонтерку та дружину військової через українську мову, оперативно встановили та повідомили чоловікам про підозру у вчиненні хуліганських дій. Їм загрожує реальний тюремний термін.
На даний момент відомо, що в Оболонському райсуді обрали запобіжний захід 73-річному пенсіонеру Віктору Салюку. Другому нападникові — 70-річному киянину, також повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб.
Відомо, що дівчина — волонтерка та дружина військового поверталися з прощання з парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух на Майдані. На виході з підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській до неї почали чіплятися агресивні чоловіки.
Не бажаючи спілкування, вона відповіла, що не розуміє їх. Відповідь українською мовою викликала агресію у пенсіонерів, які почали нецензурно ображати дівчину, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон.
Варто зазначити, що чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння та активно нападали на дівчину-волонтера. Так, 73-річний пенсіонер почав ображати постраждалу, погрожувати їй, викрикувати антиукраїнські гасла та потім плюнув їй в обличчя.
Далі його 70-річний друг кілька разів ударив її по нозі, а також завдав удару долонею в ніс. Все це сталося після того, як його спільник відібрав у дівчини телефон. Постраждалій все ж таки вдалося повернути гаджет.
Після чого зловмисники втекли з місця події. Дівчина написала заяву до поліції та СБУ. Завдяки оперативним діям правоохоронців особи нападаючих встановили.
Спочатку правоохоронці встановили особу 73-річного нападника Віктора Салюка. Як виявилося, на волонтерку накинувся мешканець столичного Печерська, який торгує на ринку на Куренівці.
Його дії кваліфіковані як хуліганство, вчинене групою осіб.
Потім розшукали його спільника — 70-річного пенсіонера, який також брав активну участь у нападі на дівчину.
Наразі 70-річний підозрюваний своєї провини не визнає — він стверджує, що лише намагався зупинити конфлікт дівчини зі своїм знайомим.
Увага! На відео є ненормативна лексика!
В Оболонському райсуді пройшло засідання щодо обрання запобіжного заходу 73-річному пенсіонеру. Варто зазначити, що свою провину чоловік не визнає та стверджує, що на відео не він і жодного конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік.
Зрештою, 73-річному чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Фігурант залишатиметься під домашнім арештом до 4 серпня включно — за винятками виходу на лікування і чи в укриття.
Йому загрожує до 4 років позбавлення волі.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Київської області пізньої ночі викликав таксі та під час поїздки напав із ножем на водія. Злочинець відібрав у таксиста велику суму грошей та втік.