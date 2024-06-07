У Києві шанувальники "русского мира" побили дружину військового за українську мову: одному з них вже обрали запобіжний захід (відео)

Постраждала написала заяву до поліції та СБУ

Особи зловмисників, які напали у Києві на волонтерку та дружину військової через українську мову, оперативно встановили та повідомили чоловікам про підозру у вчиненні хуліганських дій. Їм загрожує реальний тюремний термін.

На даний момент відомо, що в Оболонському райсуді обрали запобіжний захід 73-річному пенсіонеру Віктору Салюку. Другому нападникові — 70-річному киянину, також повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб.

Відомо, що дівчина — волонтерка та дружина військового поверталися з прощання з парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух на Майдані. На виході з підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській до неї почали чіплятися агресивні чоловіки.

Не бажаючи спілкування, вона відповіла, що не розуміє їх. Відповідь українською мовою викликала агресію у пенсіонерів, які почали нецензурно ображати дівчину, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон.

Варто зазначити, що чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння та активно нападали на дівчину-волонтера. Так, 73-річний пенсіонер почав ображати постраждалу, погрожувати їй, викрикувати антиукраїнські гасла та потім плюнув їй в обличчя.

Далі його 70-річний друг кілька разів ударив її по нозі, а також завдав удару долонею в ніс. Все це сталося після того, як його спільник відібрав у дівчини телефон. Постраждалій все ж таки вдалося повернути гаджет.

Після чого зловмисники втекли з місця події. Дівчина написала заяву до поліції та СБУ. Завдяки оперативним діям правоохоронців особи нападаючих встановили.

Зловмиснику 70 років і він проживає у Києві

Спочатку правоохоронці встановили особу 73-річного нападника Віктора Салюка. Як виявилося, на волонтерку накинувся мешканець столичного Печерська, який торгує на ринку на Куренівці.

Його дії кваліфіковані як хуліганство, вчинене групою осіб.

Чоловіку, який напав на дівчину, світить в’язниця

Потім розшукали його спільника — 70-річного пенсіонера, який також брав активну участь у нападі на дівчину.

Наразі 70-річний підозрюваний своєї провини не визнає — він стверджує, що лише намагався зупинити конфлікт дівчини зі своїм знайомим.

Увага! На відео є ненормативна лексика!

В Оболонському райсуді пройшло засідання щодо обрання запобіжного заходу 73-річному пенсіонеру. Варто зазначити, що свою провину чоловік не визнає та стверджує, що на відео не він і жодного конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік.

Зрештою, 73-річному чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Фігурант залишатиметься під домашнім арештом до 4 серпня включно — за винятками виходу на лікування і чи в укриття.

Йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Київської області пізньої ночі викликав таксі та під час поїздки напав із ножем на водія. Злочинець відібрав у таксиста велику суму грошей та втік.