Тут знімали фільми та виступали зірки: як виглядав відомий київський ресторан "Дубки" (фото)

Місце вважається культовим

У Шевченківському районі Києва, у мальовничій парковій зоні на вулиці Стеценка знаходиться відомий ресторан "Дубки". Заклад бачив багатьох відомих особистостей, а на його території було знято одразу кілька цікавих фільмів.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам історію цього культового місця, яке дивувало оригінальним екстер’єром та славилося своєю різноплановою кухнею.

Ресторан "Дубки" відкрився в далеких 1970-х роках і вважається одним із найстаріших ресторанів столиці. Дизайн закладу було виконано у незвичайному стилі народного гуцульського житла.

Заклад вдало стилізували під XVII століття: тут було багато масивного дерева, натурального каменю, кування, старовинних елементів декору та предметів побуту.

Ресторан дивував своїм екстер’єром та інтер’єром

"Дубки" були збудовані в 70-х роках

Популярний заклад завжди був переповнений відвідувачами

Основними ж "фішками" закладу була приголомшлива кована люстра роботи Олександра Міловзорова та барвисті, зроблені у народному стилі розписи стін.

У 1972 році прилеглим територіям надали статус "парку-пам’ятники садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення". Але через 22 роки столична влада зменшила її на 10 гектарів.

Оригінальний розпис стін

Шикарна люстра

В інтер’єрі було багато дерева та каменю

Основна зала могла вмістити 70 гостей

У 1970-х роках у ресторані успішно виступала відома співачка, виконавиця міського романсу та шансону Любов Успенська. Крім цього в "Дубках" знімали фільм "Будні карного розшуку" 1973 року.

У ресторані часто виступали зіркові артисти

У "Дубках" знімали кіно

Також "Дубки" з’являються у кримінальній драмі "Грачі" 1982 року. У його затишному залі, під хвацьку пісню "Улітай, хмара", п'є горілочку Віктор Грач — герой Леоніда Філатова.

Основний зал ресторану

Ресторан спочатку був розрахований на 60-80 місць. У меню в різні роки були представлені популярні страви європейської та української кухонь, приготовані за класичними рецептами. Основний акцент зроблено на м’ясних частуваннях, приготовлених на грилі.

Особливістю ресторану була наявність власної пекарні, де виготовляли свіжий домашній хліб та солодку випічку. Крім того, у меню були представлені ковбаси різних видів власного виробництва.

У ресторані завжди було багато відвідувачів

"Дубки" були побудовані у мальовничому місці

У розпорядженні гостей була основна зала, розрахована на 70 гостей. Також у ресторані "Дубки" функціонували три окремі зали для проведення урочистих заходів — "Ювілейний", "Угорський" та "Великий". Стилістика та інтер’єр банкетних приміщень були оформлені у класичному європейському стилі сімнадцятого століття.

У теплу пору року гості могли розташуватися на літній терасі або в кафе просто неба і вечорами насолодитися живою музикою.

Шикарна природа

Вхід у ресторан

Після масштабного ремонту та реконструкції ресторан втратив розпис стін, а шикарну люстру замінили сучасним "аналогом". Незважаючи на це, заклад ще тривалий час залишався популярним місцем серед киян та гостей міста, але, на жаль, кілька років тому "Дубки" закрилися.

Сучасний вид ресторану до його закриття

Сучасний вид ресторану до його закриття

Сучасний вид ресторану до його закриття

Сучасний вид ресторану до його закриття

Також відомо, що на території закладу у 2022 році спалахнула масштабна пожежа, яка значно пошкодила вже закрите на той час культове місце.

За попередньою інформацією, тоді спалахнули дерев’яні будиночки. Згідно з оперативною інформацією, внаслідок займання ніхто не постраждав.

Пожежа сильно пошкодила будинок ресторану

Ресторан зачинився кілька років тому

"Дубки" горіли 2022 року

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав культовий київський ресторан "Млин" і якими родзинками він міг похвалитися. Наприклад, цей заклад орієнтувався виключно на урядову еліту і був відкритий спеціально для обслуговування апарату ЦК Компартії України.