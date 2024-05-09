У Києві пасажир із ножем напав на таксиста: вдома у злочинця знайшли "сюрприз"

Зловмисника оперативно затримали

Мешканець Київської області пізньої ночі викликав таксі і під час поїздки напав з ножем на водія. Злочинець відібрав у таксиста велику суму грошей та втік.

На щастя, водій залишився неушкодженим та звернувся за допомогою до правоохоронців. Зловмисника вдалося оперативно затримати та взяти під варту. Днями злочинець почув вирок. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Так, у лютому 2021 року мешканець Київщини пізньої ночі викликав таксі. У ході поїздки у чоловіка виник злочинний план і він вирішив відібрати у водія гроші. Коли таксист довіз злочинця до його будинку, пасажир напав на нього з ножем.

Як виявилося, злочинець приставив холодну зброю до шиї водія — громадянина Узбекистану — і під загрозою вбивства відібрав у нього 1300 гривень і 600 доларів США.

Після цього злочинець втік. У ході проведення оперативно-розшукових заходів зловмисника вдалося затримати. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта було виявлено 2,5 кілограми амфетаміну.

Злочинця було звинувачено у скоєнні розбійного нападу та зберіганні психотропних речовин. Днями столичний суд засудив зловмисника до п’яти років позбавлення волі.

Зловмисника відправили за ґрати

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом чоловік убив власного сина та відрізав йому голову кухонним ножем. Після цього зловмисник відвіз труп у лісосмугу, а голову сховав у чагарниках біля ЖК.