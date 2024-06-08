Мужчина в форме напал с ножом на девувушку-кассира на АЗС в Киевской области - СМИ (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Подробности инцидента устанавливаются
В субботу, 8 июня, неподалеку села Бзов Броварского района Киевской области на одной из заправочных станций было совершено нападение на девушку-кассира. По предварительным данным, на нее кидался с ножом мужчина в военной форме.
Конфликтная ситуация попала на камеру видеонаблюдения, однако в черно-белой записи отсутствует звук. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на столичные соцсети.
Так, на трассе "Киев-Харьков" на Киевщине на заправочной станции на девушку-кассира было совершено нападение. По предварительной информации, возле села Бзов в магазин при АЗС зашел нетрезвый мужчина в военной форме. У него с собой была портативная колонка из которой громко доносилась музыка.
Девушка-кассир попросила мужчину сделать тише, на что он отреагировал неадекватно — мужчина достал нож и начал бросаться с холодным оружием на девушку.
При этом он зашел за кассовую стойку и находился вплотную к испуганной сотруднице АЗС. На видео отчетливо видно, как мужчина несколько раз замахивается ножом в сторону кассира.
К счастью, девушка не пострадала и ей на помощь поспешил прийти сотрудник заправочный станции, которому удалось уговорить агрессивного мужчину покинуть территорию заправки.
В соцсетях сообщают о том, что полицейские, якобы, отказались искать нападавшего и заявили, что "люди сами могли спровоцировать военного".
Что на самом деле послужило причиной конфликта — неизвестно.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что житель Киевской области поздней ночью вызвал такси и во время поездки напал с ножом на водителя. Преступник отобрал у таксиста крупную сумму денег и скрылся.