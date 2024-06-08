Мужчина в форме напал с ножом на девувушку-кассира на АЗС в Киевской области - СМИ (видео)

Подробности инцидента устанавливаются

В субботу, 8 июня, неподалеку села Бзов Броварского района Киевской области на одной из заправочных станций было совершено нападение на девушку-кассира. По предварительным данным, на нее кидался с ножом мужчина в военной форме.

Конфликтная ситуация попала на камеру видеонаблюдения, однако в черно-белой записи отсутствует звук. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на столичные соцсети.

Так, на трассе "Киев-Харьков" на Киевщине на заправочной станции на девушку-кассира было совершено нападение. По предварительной информации, возле села Бзов в магазин при АЗС зашел нетрезвый мужчина в военной форме. У него с собой была портативная колонка из которой громко доносилась музыка.

Девушка-кассир попросила мужчину сделать тише, на что он отреагировал неадекватно — мужчина достал нож и начал бросаться с холодным оружием на девушку.

При этом он зашел за кассовую стойку и находился вплотную к испуганной сотруднице АЗС. На видео отчетливо видно, как мужчина несколько раз замахивается ножом в сторону кассира.

К счастью, девушка не пострадала и ей на помощь поспешил прийти сотрудник заправочный станции, которому удалось уговорить агрессивного мужчину покинуть территорию заправки.

В соцсетях сообщают о том, что полицейские, якобы, отказались искать нападавшего и заявили, что "люди сами могли спровоцировать военного".

Что на самом деле послужило причиной конфликта — неизвестно.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел возле села Бзов

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