Ліміти змінили, а світла нема: експерт пояснив, коли Києву стане насправді легше

24 червня мешканці Києва та області чекали, майже затамувавши подих. Нам обіцяли, що ліміти стануть справедливими, і Київ сидітиме без світла на рівні з іншими містами, а не удвічі довше. 25 червня ситуація не зрушила з місця…

Що не так із новими лімітами, і чи стане мешканцям столиці нарешті світліше, "Телеграф" запитав у директора програм з енергетики Центру Разумкова Володимира Омельченка.

Результати зміни підходів до визначення лімітів для регіонів і міст України, за словами експерта, будуть помітні лише на початку липня.

"24 травня уряд прийняв постанову №600, яка мала врегулювати питання рівномірності графіків відключення для населення. Нова система розподілу працювала деякий час в тестовому режимі. Я очікую, що говорити про якісь результати можна буде тільки на початку липня, тому що постанова починає реально діяти лише 26 червня цього року. Тобто зараз кияни і не можуть відчути ніяких змін", — говорить експерт.

За словами Володимира Омельченка, потрібно буде хоча б тиждень подивитися на нову систему на практиці, проаналізувати ситуацію – що діється в різних регіонах, чи є рівномірність відключень.

"Важливо, щоб Міненерго, Укренерго, оператори системи розподілу нормально відпрацювали нову систему, щоб не було перекосів, як раніше", — говорить Омельченко. І пояснює: "Важливо коректно врахувати фактичну, а не прописану кількість населення і оцінити реальну потребу в електроенергії. Наприклад, в Херсоні зараз 30% населення від того, що було до повномасштабної агресії. У Києві інша ситуація: багато приїжджих, ВПО. Не всі зареєстровані, але електроенергією користуються всі".

Ще один фактор, який може впливати на кількість годин без світла для населення – вартість електроенергії. Для бізнесу вона вища, ніж для звичайних громадян. Тож виникають питання важливості підтримки підприємств і економічний фактор: бізнес краще наповнює держбюджет. "Я не стверджую, але допускаю, що деінде влада може бути комерційно зацікавленою розподіляти електроенергію на користь бізнесу, — говорить експерт. — А населення може стояти не в пріоритеті".