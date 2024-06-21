Блекаут на Балканах: експерт з енергетики назвав причину та неабияку перевагу України

Українська енергосистема навіть під обстрілами більш витривала

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прокоментував блекаут у трьох країнах Європи, який стався у п’ятницю, 21 червня. За словами експерта, проблема у руйнуванні мереж, які перевантажилися через високий рівень енергоспоживання. Крім того, внесла свою посильну лепту і неабияка спека.

Про це фахівець розповів в ексклюзивному коментарі “Телеграфу”. За словами Попенка, українські електромережі на кілька кроків випереджають мережі деяких країн Європи, зокрема Чорногорії, Боснії чи Хорватії.

На питання про те, яким чином українські мережі тримаються попри численні обстріли Росії, тоді як на Балканах одна аварія призвела до блекауту одразу в трьох країнах, Попенко відповів:

— Там проблема не з енергогенерацією, як у нас. Там питання в руйнуванні мереж. Висока температура плюс перевантаження від високого енергоспоживання викликали пожежу на магістральних лініях енергопередач.

В Україні дуже розгалужена мережа електропередачі. І ми навіть при частковому руйнуванні мереж, при попаданні в трансформаторні підстанції, можемо переключатись.

Це швидше не про заслугу "Укренерго", а про потужність мереж, побудованих ще за часів Радянського союзу. Наша мережа надпотужна, вона будувалась як промислова. В цих же країнах ніколи не було такої розвиненої промисловості, як в Україні. Тому українська енергосистема навіть під обстрілами більш витривала, ніж колишня югославська.

— Чи можуть бути подібні проблеми в інших країнах ЄС і як це впливає на нас?

— Від цих країн ми електроенергію не отримуємо. Блекаути можуть бути, адже в кожній країні свої проблеми. В одній це пов'язано зі специфікою побудови магістральних електромереж, в іншій - додається вплив спеки. Чому це впливає? Тому що іде велике споживання електроенергії, і мережі просто не витримують.

Саме тому, до речі, Німеччина каже, що потрібно вкладати більше коштів у побудову високовольтних мереж. Це б розв'язало питання перенапруги.

На жаль, Чорногорія чи Албанія – це не ті країни, які можуть собі дозволити витратити 5, 10 чи 20 мільярдів євро на капітальні ремонти мереж. Це бідні країни, а проблема з електромережами - це проблема як раз таких країн.

Капітальні ремонти не робляться, велике навантаження на мережі. В комплексі це дає можливі блекаути. Даний блекаут, як я розумію, зачепив всю електромережу колишньої Югославії. Там коли трапляються проблеми в одній країні, то і сусідні відчувають їх на собі.

Нагадаємо, раніше “Телеграф” повідомляв про те, що раптове відключення світла, яке сталось у Боснії й Герцоговині, Чорногорії та Хорватії могло бути вигідне Росії. Експерт зауважив, що не варто виключати й таке припущення, адже розхитування ситуації на Балканах теж входить в коло інтересів РФ.