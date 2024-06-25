Лимиты изменили, а света нет: эксперт объяснил, когда Киеву станет действительно легче

24 июня жители Киева и области ждали, почти затаив дыхание. Нам обещали, что лимиты станут справедливыми, и Киев будет сидеть без света наравне с другими городами, а не вдвое дольше. 25 июня ситуация не сдвинулась с места…

Что не так с новыми лимитами и станет ли жителям столицы наконец светлее, "Телеграф" спросил у директора программ по энергетике Центра Разумкова Владимира Омельченко.

Результаты изменений, по словам эксперта, мы сможем оценить к началу июля.

"24 мая правительство приняло постановление №600, которое должно было урегулировать вопрос равномерности графиков отключения для населения. Новая система распределения работала некоторое время в тестовом режиме. Но я ожидаю, что говорить о каких-то результатах можно будет только в начале июля, потому что постановление начинает реально действовать только 26 июня этого года. То есть ,сейчас киевляне и не могут почувствовать никаких изменений", — говорит эксперт.

По словам Владимира Омельченко, нужно будет хотя бы неделю посмотреть на новую систему на практике, проанализировать ситуацию – что происходит в разных регионах, есть ли равномерность отключений.

"Важно, чтобы Минэнерго, "Укрэнерго", операторы системы распределения нормально отработали новую систему, чтобы не было перекосов, как раньше", — говорит Омельченко. И объясняет: "Важно корректно учесть фактическую, а не прописанную численность населения и оценить реальную потребность в электроэнергии. Например, в Херсоне сейчас 30% населения от того, что было до полномасштабной агрессии. В Киеве другая ситуация: много приезжих, ВПЛ. Не все зарегистрированы, но электроэнергией пользуются все.

Еще один фактор, который может влиять на количество часов без света для населения, – стоимость электроэнергии. Для бизнеса она выше, чем для обычных граждан. Так что возникают и вопросы важности поддержки предприятий, и экономический фактор: бизнес лучше наполняет госбюджет. "Я не утверждаю, но допускаю, что кое-где власти могут быть коммерчески заинтересованы распределять электроэнергию в пользу бизнеса, — говорит эксперт. — А население может стоять не в приоритете".