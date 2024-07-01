У Києві ворожа ракета пошкодила багатоповерхівку: хто відповідатиме за відновлення квартир

Збитки, які наніс уламок, будуть повністю визначені

Внаслідок російського ракетного удару 30 червня уламками було пошкоджено багатоповерхівку в Оболонському районі Києва. Міська влада візьме на себе зобов'язання щодо відновлення пошкоджених квартир.

Про це повідомила депутатка Київської міської ради фракції "Удар" Мирослава Смірнова в ефірі телеканалу "Київ24". Вона зазначила, що в столиці діє відповідна програма, яка відшкодує збитки.

"Місто буде відшкодовувати, у місті працює програма. Буде повністю визначений збиток, який наніс цей уламок ракети. Місто буде робити все, щоб швидше відновити ці квартири", — розповідає Смірнова.

Також депутатка повідомила, що місто надає матеріальну допомогу.

"Якщо мене бачать мешканці Оболонського району і цього будинку, то, будь ласка, звертайтеся в мою приймальню", — закликала киян Смірнова.

Зазначимо, громадська приймальня знаходиться на вулиці Маршала Тимошенка,16 (Оболонський район). Телефон: (050) 680-70-44.

Нагадуємо, ввечері 30 червня росіяни обстріляли Київ. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі.

Після влучення виникла пожежа в одній із багатоповерхівок, проте її швидко локалізували. Також сталася часткова руйнація балконів на двох поверхах, і є загроза руйнування ще на одному поверсі.

Було евакуйовано 10 людей. Також повідомляється про п’ятьох постраждалих, усі вони жінки з гострою реакцією на стрес.

Раніше "Телеграф" писав, що від ракетного обстрілу постраждав не лише Київ. В області внаслідок російської атаки є травмовані та руйнування.