У Києві ворожа ракета пошкодила багатоповерхівку: хто відповідатиме за відновлення квартир
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Збитки, які наніс уламок, будуть повністю визначені
Внаслідок російського ракетного удару 30 червня уламками було пошкоджено багатоповерхівку в Оболонському районі Києва. Міська влада візьме на себе зобов'язання щодо відновлення пошкоджених квартир.
Про це повідомила депутатка Київської міської ради фракції "Удар" Мирослава Смірнова в ефірі телеканалу "Київ24". Вона зазначила, що в столиці діє відповідна програма, яка відшкодує збитки.
"Місто буде відшкодовувати, у місті працює програма. Буде повністю визначений збиток, який наніс цей уламок ракети. Місто буде робити все, щоб швидше відновити ці квартири", — розповідає Смірнова.
Також депутатка повідомила, що місто надає матеріальну допомогу.
"Якщо мене бачать мешканці Оболонського району і цього будинку, то, будь ласка, звертайтеся в мою приймальню", — закликала киян Смірнова.
Зазначимо, громадська приймальня знаходиться на вулиці Маршала Тимошенка,16 (Оболонський район). Телефон: (050) 680-70-44.
Нагадуємо, ввечері 30 червня росіяни обстріляли Київ. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі.
Після влучення виникла пожежа в одній із багатоповерхівок, проте її швидко локалізували. Також сталася часткова руйнація балконів на двох поверхах, і є загроза руйнування ще на одному поверсі.
Було евакуйовано 10 людей. Також повідомляється про п’ятьох постраждалих, усі вони жінки з гострою реакцією на стрес.
Раніше "Телеграф" писав, що від ракетного обстрілу постраждав не лише Київ. В області внаслідок російської атаки є травмовані та руйнування.