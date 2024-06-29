Уперше під патронатом Зеленського. У Києві пройшов молитовний сніданок: фоторепортаж "Телеграфу"

До сніданку долучились і міжнародні лідери, зокрема з США

У суботу, 29 червня, у Києві пройшов Національний молитовний сніданок. Захід вперше відбувся під патронатом президента України Володимира Зеленського. Також до нього приєднались влади та силових структур, а також релігійних конфесій і церков.

Зокрема були присутній й звільнені з полону священники Української греко-католицької церкви. Подію відвідав і фотокореспондент "Телеграфу" Євгеній Завгородній.

Зауважимо, що неформальна зустріч має на меті поглибити взаєморозуміння між політиками, духовними лідерами різних релігій і конфесій, представниками влади, бізнесу тощо та стати спільно в молитві за Україну, перемогу і справедливість.

Володимир Зеленський під час молитовного сніданку виступив з промовою, у якій закликав усіх присутніх боротися за те, щоб повернути всіх наших людей з російського полону, а також незаконно депортованих дітей.

Також глава держави висловив вдячність учасникам і гостям молитовного сніданку за підтримку, молитви за Україну, поширення правди про війну та за об’єднання заради нашої держави й загальнолюдських цінностей.

До учасників сніданку звернулись також спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон та колишній віцепрезидент США Майк Пенс. Вони надіслали свої відеозвернення, у яких висловили свою підтримку нашій державі.

З вітальним словом звернулися і сенатори США Джеймс Ленкфорд та Річард Блументаль. Останній зазначив, що "нас надихає рішучість українців. Україна – це оплот демократії".

На заході виступила незряча дівчинка Анна-Марія, яка зібрала понад 3 мільйони гривень на підтримку ЗСУ, виконуючи пісні на благодійних концертах. Президент України особисто відзначив її внесок, здійснивши мрію дівчинки про зустріч з ним.

До молитовного сніданку долучились також глава СБУ Василь Малюк, уповноважений Верховної Ради з питань людини Дмитро Лубінець та інші гості.

Глава СБУ Василь Малюк

Омбусмен Дмитро Лубінець

Глава СБУ Василь Малюк

Раніше "Телеграф" писав, що Папа Римський Франциск може відвідати Київ з робочим візитом, але також він хотів би поїхати у Москву. Адже у такий спосіб він хоче залишитись поза політикою та представляти церкву, яка завжди залишає двері відкритими для всіх.