Пошкоджено 11 автівок: у Києві чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхівки (фото)
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Зловмиснику загрожує тривалий тюремний термін
У ніч на суботу, 29 червня, у Деснянському районі Києва пролунав потужний вибух. Як виявилось, у дворі житлового будинку на Троєщині невідомий підірвав ручну гранату.
На щастя, ніхто із людей не постраждав, а зловмисника вдалося оперативно затримати. Докладніше про нічну подію розповіли у пресслужбі Поліції Києва.
Повідомляється, що близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про потужний вибух, який пролунав у дворі житлового багатоповерхового будинку на Троєщині. На місце події оперативно прибули правоохоронці.
Фахівцям вдалося встановити, що вибух стався унаслідок підриву ручної гранати. Вибуховою хвилею було пошкоджено одразу 11 припаркованих у дворі легкових автомобілів. На щастя, ніхто із людей не постраждав.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особистість підривника — ним виявився 51-річний місцевий житель. Його затримали за місцем проживання за силової підтримки спецназу "Корд".
Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі зловмисника поліцейські виявили та вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру.
За цим фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною 4 статті 296 КК України: "Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї". На даний момент вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обранні йому запобіжного заходу.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Розслідування по цій справі триває.
Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині чоловік підірвав гранату біля магазину. Через потужний вибух травми різного ступеня тяжкості отримав випадковий перехожий і сам зловмисник.