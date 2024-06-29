Пошкоджено 11 автівок: у Києві чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхівки (фото)

Зловмиснику загрожує тривалий тюремний термін

У ніч на суботу, 29 червня, у Деснянському районі Києва пролунав потужний вибух. Як виявилось, у дворі житлового будинку на Троєщині невідомий підірвав ручну гранату.

На щастя, ніхто із людей не постраждав, а зловмисника вдалося оперативно затримати. Докладніше про нічну подію розповіли у пресслужбі Поліції Києва.

Повідомляється, що близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про потужний вибух, який пролунав у дворі житлового багатоповерхового будинку на Троєщині. На місце події оперативно прибули правоохоронці.

Місце події

Фахівцям вдалося встановити, що вибух стався унаслідок підриву ручної гранати. Вибуховою хвилею було пошкоджено одразу 11 припаркованих у дворі легкових автомобілів. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особистість підривника — ним виявився 51-річний місцевий житель. Його затримали за місцем проживання за силової підтримки спецназу "Корд".

Затримання пройшло при підтримці "Корду"

Під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі зловмисника поліцейські виявили та вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру.

Зловмисник зберігав удома боєприпаси

Гранати та патрони вилучили

За цим фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною 4 статті 296 КК України: "Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї". На даний момент вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обранні йому запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Розслідування по цій справі триває.

Зловмиснику загрожує до 7 років в’язниці

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині чоловік підірвав гранату біля магазину. Через потужний вибух травми різного ступеня тяжкості отримав випадковий перехожий і сам зловмисник.