В Киеве вражеская ракета повредила многоэтажку: кто будет отвечать за восстановление квартир

Ущерб, нанесенный обломком, будет полностью определен

В результате российского ракетного удара 30 июня обломками была повреждена многоэтажка в Оболонском районе Киева. Городские власти возьмут на себя обязательства по восстановлению поврежденных квартир.

Об этом сообщила депутат Киевской городской рады фракции "Удар" Мирослава Смирнова в эфире телеканала "Киев24". Она отметила, что в столице действует соответствующая программа, которая возместит ущерб.

"Город будет возмещать, в городе работает программа. Будет полностью определен ущерб, который нанес этот обломок ракеты. Город будет делать все, чтобы поскорее восстановить эти квартиры", — рассказывает Смирнова.

Также депутат сообщила, что город оказывает материальную помощь.

"Если меня видят жители Оболонского района и этого дома, то, пожалуйста, обращайтесь в мою приемную", — призвала киевлян Смирнова.

Отметим, общественная приемная находится на улице Маршала Тимошенко, 16 (Оболонский район). Телефон: (050) 680-70-44.

Напомним, вечером 30 июня россияне обстреляли Киев. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе.

После попадания возник пожар в одной из многоэтажек, однако его быстро локализовали. Также произошло частичное разрушение балконов на двух этажах, и есть угроза разрушения еще на одном этаже.

Были эвакуированы 10 человек. Также сообщается о пяти пострадавших, все они женщины с острой реакцией на стресс.

Ранее "Телеграф" писал, что от ракетных обстрелов пострадал не только Киев. В области в результате российской атаки есть травмированные и разрушения.