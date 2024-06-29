У Києві серед дороги спалахнула маршрутка: подробиці (відео)

На місце оперативно прибули всі екстрені служби

У Києві на ходу спалахнула маршрутка у Голосіївському районі. За попередніми даними, пасажири, водій та перехожі не постраждали.

Фото та відео діляться у місцевих Telegram-каналах. На місці працюють пожежники та правоохоронці, причини займання встановлюються.

НП сталася вдень 29 червня біля гуртожитку Національного університету біоресурсів та природокористування України. Як повідомляють очевидці, жовтий пасажирський автобус №212, який курсував маршрутом "ст.м. Либідська — вул. Академіка Заболотного", спалахнув зсередини. На відео можна помітити, як з усіляких отворів валить густий чорний дим. На місце оперативно прибули рятувальники, поліція та лікарі.

За словами очевидців, маршрутка зупинилася на зупинці громадського транспорту, а потім спалахнула. Вогонь оперативно загасили, автобус повністю вигорів. Правоохоронці встановлюють причини, які могли спричинити пожежу. Не виключено, що спалах міг статися через спеку, в Києві прогнозують +30+32 градуси спеки протягом суботи.

Обережно, на відео нецензурна лексика!

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві сталася масова ДТП. Частини автомобілів розкидало дорогою, рух транспорту утруднений.