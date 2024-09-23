Скільки коштів треба для порятунку костелу в Києві: Мінкульт озвучив цифру, вона вражає

Поки культова будівля в центрі столиці продовжує поступово занепадати, з'явились нові подробиці гучної багаторічної історії

У Києві дотримання низки нормативно-правових норм та інших вимог унеможливлюють швидку передачу костелу Святого Миколая на Великій Васильківській громаді Римо-католицької церкви. Про це йдеться у відповіді Міністерства культури та стратегічних комунікацій (МКСК) на запит "Телеграфу".

Як зазначають у Мінкульті, станом на другу декаду вересня цього року ця унікальна пам'ятка архітектури національного значення перебувала у власності держави, а з подальшим утриманням споруди є нюанси.

— Пам’ятка перебуває у сфері управління МКСК і закріплена на балансі державної організації "Національний будинок органної та камерної музики України"… Для належного правового оформлення передачі пам’ятки в користування релігійній громаді МКСК враховує положення численних нормативно-правових актів, що діють в сферах культури, релігії, охорони культурної спадщини, а також управління державною власністю, — підкреслили у міністерстві та перерахували, які саме нормативні запобіжники заважають змінити юридичний статус утримувача споруди.

При цьому, що цікаво, один з діючих регуляторних актів — прийнятий ще за радянської влади.

У Мінкульті розповіли, скільки треба коштів на ремонт костелу в Києві

Також з'ясувалось, що по факту Нацбудинок органної і камерної музики як балансоутримувач будівлі "надав повне право релігійній організації безоплатно користуватись та здійснювати свою статутну діяльність в будівлі костелу".

— Відтак, починаючи з 2022 року, релігійна організація "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько- Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви у м. Києві" є єдиним користувачем будівлі Миколаївського костелу, а Національний будинок музики змушений проводити свою концертну діяльність на інших орендованих концертних майданчиках міста Києва, — акцентували в Міністерстві культури.

У МКСК також додали, що окрім юридичної складової, врегулювання ситуації довкола костелу заважає ще один суттєвий фактор.

— Введення в Україні воєнного стану є об’єктивною істотною перешкодою, яка наразі унеможливлює реалізацію проєкту "Будинок музики" шляхом нового будівництва, оскільки, у період дії воєнного стану наявні фінансові ресурси держави насамперед спрямовуються на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, безперебійного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів територіальних громад, реалізації заходів територіальної оборони і захисту безпеки населення, — сказано у повідомленні.

Окрім того, як випливає з відповіді міністерства, відповідно до проєкту "Реставрація фасадів пам’ятки архітектури національного значення – Костьолу Святого Миколая, – розробленого Українським державним науково-дослідним та проєктним інститутом "УкрНДІпроектреставрація", "загальна вартість будівництва у поточних цінах на 29 серпня 2019-го склала 148 млн грн".

— За період 2021-2023 рр. кошти на капремонт з державного бюджету не виділялись. У 2024-му передбачені видатки з держбюджету на проєктні роботи "Розробка науково-проектної документації на невідкладні консерваційні роботи"… у сумі 1,4 млн грн. У січні 2024-го Український міжнародний інститут "Відновлення" провів обстеження будівлі костелу, зокрема технічного стану памʼятки. Загальний стан будівлі Миколаївського костелу визначили, як непридатний до нормальної експлуатації (категорія 3) та як такий, що потребує реставрації, — підсумували у Мінкульті.

Зазначимо, на початку вересня настоятель парафії св. Миколая, отець Павло Вишковський заявляв, що через зволікання з реконструкцією костелу та юридичну боротьбу цей історичний храм продовжує руйнуватися, перебуваючи "на межі знищення".

Нагадаємо, на початку вересня цього року минула третя річниця з дня масштабної пожежі у костелі св. Миколая в історичному центрі столиці. Тоді в результаті надзвичайної події вогонь сильно пошкодив інтер'єр з фасадом будівлі та знищив унікальний у всій Європі органний зал. Після пожежі меценати та пересічні громадяни зібрали більше 30 млн грн на протиаварійні роботи. Але, як з'ясувалося згодом, цих коштів виявилося замало.

Також "Телеграф" писав, як через багаторічне протистояння між центральною та київською владами ще одна перлина столиці руйнується, перебуваючи у жахливому стані, а місто може також її безповоротно втратити. Мова йде про відомий Гостиний двір на Подолі.