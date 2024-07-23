Не тільки садиба Зеленського. ТОП-5 історичних будинків Києва, які зносять навіть у війну

Образ столиці змінився до невпізнаваності

У Києві вже кілька днів обговорюють скандал зі знесенням історичної будівлі на вулиці Кониського. Мова про цегляну садибу Малініна, також відому як садиба Зеленських, що з легкої руки забудовника назавжди припинила своє існування.

Вулиця Кониського (колишня Тургенєвська) — ласий об’єкт для забудовників. У попередні кілька років обличчя цієї вулиці в центрі Києва змінилося до невпізнаваності. "Телеграф" згадує, які ще будинки були останнім часом зруйновані у столиці:

Садиба на Кониського, 17

Через дорогу від садиби Зеленського стоїть напіврозвалений будинок Рутковського (його обіцяють реставрувати). Поруч з будинком Рутковського знаходилася інша історична будівля, житловий будинок.

У січні 2019 року чотириповерховий житловий було знищено. Будівля, зведена 1900 року була яскравим представником архітектури Києва початку ХХ століття, її фасад — багато декорований. Крім історичної цінності, будинок був важливою складовою архітектурного вигляду вулиці.

Садиба на Кониського, 17, до та після знесення

Будівля "Квіти України"

Будівля "Квіти України" на вулиці Січових Стрільців, 49, є знаковою архітектурною спорудою радянського модернізму середини 20-го століття. Каскади створені спеціально для квіткових оранжерей, а фасад був оповитий виноградом, який ріс тут десятки років.

Будинок “Квіти України” до та після

11 липня 2021 року на території колишнього магазину-оранжереї "Квіти України" з'явилася важка техніка. Почалися роботи з демонтажу фасаду, але їх вдалося зупинити через протести громадських активістів.

У такому стані, без вікон, з напіврозваленим фасадом будівля стоїть вже три роки та руйнується від погодних умов. Справа у тому, що статус будинку під питанням, поки що він під арештом, а у судах досі тривають слухання.

У 2022 році ОАСК в останні миттєвості свого існування ухвалив рішення по позбавлення памʼятки модернізму охоронного статусу. Наразі це рішення оскаржують.

Садиба Івана Бахарєва

Історична будівля початку 19 століття, яку називають садибою Івана Бахарєва та "Дачею на Львівській" згоріла у квітні 2022 року. Розташована на вулиці Львівській, 3.

Споруда має охоронний статус, належить до комунальної власності та була в списку обʼєктів на приватизацію. Була створена у 1897 році за проєктом архітектора Олександра Кривошеєва і техніка Олександра Хойнацького прямо посеред соснового лісу. У 1897-1916 роках там мешкав міщанин Іван Бахарєв з родиною.

Наприкінці 2022 року те, що лишилося від пам’ятки виставили на продаж, але аукціон скасували.

Будинок купця Уткіна

Київ втратив будинок купця Уткіна у квітні 2021 року. Він був збудований на вул. С. Петлюри, 29 у стилі неоренесанс на початку 20-го століття, архітектор: Олександр Вербицький.

Ця історична будівля, мала значну архітектурну та історичну цінність, проте не мала статусу пам'ятки архітектури, що дозволило власникам самостійно прийняти рішення про демонтаж.

Після зносу будинку прокуратура відкрила кримінальне провадження, але деталі розслідування залишаються невідомими. Цей випадок яскраво ілюструє проблеми з охороною архітектурної спадщини в Україні, де багато історичних будівель залишаються без захисту.

200-річний будинок на Подолі

У серпні 2023 року на вулиці Ярославській, 13, о п’ятій ранку знесли одну із найстаріших будівель Подолу. Будинок був зведений після великої пожежі у липні 1811 року і був цінний зразком старовинної забудови Подолу.

За фактом самовільного зносу історичної памʼятки поліцією було відкрито кримінальне провадження.Проте більше про цю справу нічого не чули. У КМДА дозвіл на проведення робіт не надавався. Попри історичну цінність, будівля на обліку, як пам’ятка чи об’єкт культурної спадщини не перебувала.

Активісти стверджували, що на цьому місці планують збудувати чотириповерховий "клубний будинок".

Як повідомлялося раніше, мешканці Києва помітно стурбувалися станом Північного мосту. У деяких місцях користувачі мережі помітили іржаві перила та потріскане покриття.