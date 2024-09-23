Сколько средств надо для спасения костела в Киеве: Минкульт озвучил цифру, она поражает

Пока культовое здание в центре столицы продолжает приходить в упадок, появились новые подробности громкой многолетней истории

В Киеве соблюдение ряда нормативно-правовых норм и других требований делает невозможным быструю передачу костела Святого Николая на Большой Васильковской общине Римско-католической церкви. Об этом говорится в ответе Министерства культуры и стратегических коммуникаций (МКСК) на запрос "Телеграфа".

Как отмечают в Минкульте, по состоянию на вторую декаду сентября этого года данный уникальный памятник архитектуры национального значения находился в собственности государства. С тем же, кто впоследствии все же будет управлять строением, есть нюансы.

— Памятник находится в сфере управления МКСК и закреплен на балансе государственной организации "Национальный дом органной и камерной музыки Украины"… Для надлежащего правового оформления передачи памятника в пользование религиозной общине МКСК учитывает положения многочисленных нормативно-правовых актов, действующих в сферах культуры, религии, охраны культурного наследия, а также управления государственной собственностью, — подчеркнули в министерстве и перечислили, какие именно нормативные предохранители мешают изменить юридический статус владельца здания.

При этом, что интересно, один из действующих регуляторных актов принят еще при советской власти.

В Минкульте рассказали, сколько нужно средств на ремонт костела в Киеве

Также выяснилось, что по факту Нацздание органной и камерной музыки как балансодержатель строения "дал полное право религиозной организации безвозмездно пользоваться и осуществлять свою уставную деятельность в здании костела".

— Следовательно, начиная с 2022 года, религиозная организация "Религиозная община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диоцезии Римско-католической церкви в г. Киеве" является единственным пользователем здания Николаевского костела, а Национальный дом музыки вынужден проводить свою концертную деятельность на других арендованных концертных площадках Киева, — акцентировали в Министерстве культуры.

В МКСК также добавили, что кроме юридической составляющей урегулирование ситуации вокруг костела мешает еще один существенный фактор.

— Введение в Украине военного положения является объективным существенным препятствием, которое в настоящее время делает невозможным реализацию проекта "Дом музыки" путем нового строительства. Поскольку в период действия военного положения имеющиеся финансовые ресурсы государства в первую очередь направляются на выполнение задач по отражению вооруженной агрессии, бесперебойному функционированию бюджетной сферы и жизненно необходимых потребностей жителей территориальных общин, реализации мер территориальной обороны и защиты безопасности населения, — говорится в сообщении.

Кроме того, как следует из ответа министерства, в соответствии с проектом "Реставрация фасадов памятника архитектуры национального значения — Костела Святого Николая, — разработанного Украинским государственным научно-исследовательским и проектным институтом "УкрНИИпроектреставрация", "общая стоимость строительства в текущих ценах на 29 августа 2019-го составила 148 млн грн”.

— За период 2021-2023 гг. средства на капремонт из государственного бюджета не выделялись. В 2024 году предусмотрены расходы из госбюджета на проектные работы "Разработка научно-проектной документации на неотложные консервационные работы"… в сумме 1,4 млн грн. В январе 2024-го Украинский международный институт "Восстановление" провел обследование здания костела, в частности, технического состояния достопримечательности. Общее состояние здания Николаевского костела определили, как непригодное к нормальной эксплуатации (категория 3), а также как нуждающееся в реставрации, — подытожили в Минкульте.

Отметим, в начале сентября настоятель прихода св. Николая, отец Павел Вышковский заявлял, что из-за промедления с реконструкцией костела и юридической борьбы этот исторический храм продолжает разрушаться, находясь "на грани уничтожения".

Напомним, в начале сентября этого года прошла третья годовщина со дня масштабного пожара в костеле св. Николая в историческом центре столицы. Тогда в результате ЧП огонь сильно повредил интерьер с фасадом здания и уничтожил уникальный во всей Европе органный зал. После пожара меценаты и рядовые граждане собрали более 30 млн грн на противоаварийные работы. Но, как выяснилось впоследствии, этих средств оказалось маловато.

Также "Телеграф" писал, как из-за многолетнего противостояния между центральными и киевскими властями еще одна жемчужина столицы разрушается, находясь в ужасном состоянии, а город может также ее безвозвратно потерять. Речь идет об известном Гостином дворе на Подоле.