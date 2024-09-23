Сколько средств надо для спасения костела в Киеве: Минкульт озвучил цифру, она поражает
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Пока культовое здание в центре столицы продолжает приходить в упадок, появились новые подробности громкой многолетней истории
В Киеве соблюдение ряда нормативно-правовых норм и других требований делает невозможным быструю передачу костела Святого Николая на Большой Васильковской общине Римско-католической церкви. Об этом говорится в ответе Министерства культуры и стратегических коммуникаций (МКСК) на запрос "Телеграфа".
Как отмечают в Минкульте, по состоянию на вторую декаду сентября этого года данный уникальный памятник архитектуры национального значения находился в собственности государства. С тем же, кто впоследствии все же будет управлять строением, есть нюансы.
— Памятник находится в сфере управления МКСК и закреплен на балансе государственной организации "Национальный дом органной и камерной музыки Украины"… Для надлежащего правового оформления передачи памятника в пользование религиозной общине МКСК учитывает положения многочисленных нормативно-правовых актов, действующих в сферах культуры, религии, охраны культурного наследия, а также управления государственной собственностью, — подчеркнули в министерстве и перечислили, какие именно нормативные предохранители мешают изменить юридический статус владельца здания.
При этом, что интересно, один из действующих регуляторных актов принят еще при советской власти.
Также выяснилось, что по факту Нацздание органной и камерной музыки как балансодержатель строения "дал полное право религиозной организации безвозмездно пользоваться и осуществлять свою уставную деятельность в здании костела".
— Следовательно, начиная с 2022 года, религиозная организация "Религиозная община Приход Святого Николая Киевско-Житомирской диоцезии Римско-католической церкви в г. Киеве" является единственным пользователем здания Николаевского костела, а Национальный дом музыки вынужден проводить свою концертную деятельность на других арендованных концертных площадках Киева, — акцентировали в Министерстве культуры.
В МКСК также добавили, что кроме юридической составляющей урегулирование ситуации вокруг костела мешает еще один существенный фактор.
— Введение в Украине военного положения является объективным существенным препятствием, которое в настоящее время делает невозможным реализацию проекта "Дом музыки" путем нового строительства. Поскольку в период действия военного положения имеющиеся финансовые ресурсы государства в первую очередь направляются на выполнение задач по отражению вооруженной агрессии, бесперебойному функционированию бюджетной сферы и жизненно необходимых потребностей жителей территориальных общин, реализации мер территориальной обороны и защиты безопасности населения, — говорится в сообщении.
Кроме того, как следует из ответа министерства, в соответствии с проектом "Реставрация фасадов памятника архитектуры национального значения — Костела Святого Николая, — разработанного Украинским государственным научно-исследовательским и проектным институтом "УкрНИИпроектреставрация", "общая стоимость строительства в текущих ценах на 29 августа 2019-го составила 148 млн грн”.
— За период 2021-2023 гг. средства на капремонт из государственного бюджета не выделялись. В 2024 году предусмотрены расходы из госбюджета на проектные работы "Разработка научно-проектной документации на неотложные консервационные работы"… в сумме 1,4 млн грн. В январе 2024-го Украинский международный институт "Восстановление" провел обследование здания костела, в частности, технического состояния достопримечательности. Общее состояние здания Николаевского костела определили, как непригодное к нормальной эксплуатации (категория 3), а также как нуждающееся в реставрации, — подытожили в Минкульте.
Отметим, в начале сентября настоятель прихода св. Николая, отец Павел Вышковский заявлял, что из-за промедления с реконструкцией костела и юридической борьбы этот исторический храм продолжает разрушаться, находясь "на грани уничтожения".
Напомним, в начале сентября этого года прошла третья годовщина со дня масштабного пожара в костеле св. Николая в историческом центре столицы. Тогда в результате ЧП огонь сильно повредил интерьер с фасадом здания и уничтожил уникальный во всей Европе органный зал. После пожара меценаты и рядовые граждане собрали более 30 млн грн на противоаварийные работы. Но, как выяснилось впоследствии, этих средств оказалось маловато.
Также "Телеграф" писал, как из-за многолетнего противостояния между центральными и киевскими властями еще одна жемчужина столицы разрушается, находясь в ужасном состоянии, а город может также ее безвозвратно потерять. Речь идет об известном Гостином дворе на Подоле.