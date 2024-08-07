Садиба Зеленських не має історичної або культурної цінності? Представник власника будівлі здивував заявою

Зі зруйнованої будівлі садиби Зеленських на вулиці Кониського, попри судову заборону на роботи, вивезли старовинні деревʼяні балки, розібрали частину бічної стіни, розбили фрагмент збереженого цегляного підмурку

Столичні активісти стверджують, що садибу Зеленських у Києві почали зносити незаконно, з ними погоджується Мінкульт, а правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Натомість власник будівлі не погоджується з цим та вважає, що це було не знесення, а демонтаж, і він має на це повне право.

Про це розповів представник співвласника будівлі Михайло Литвиненко у програмі "Культура на часі" на телеканалі Суспільне Культура. За його словами, демонтаж будівлі законний, а згідно з висновками кількох комісій об’єкт жодної культурної архітектури архітектурної або історичної цінності для громади Києва не має взагалі.

Згідно зі звітами, перепланування та надбудови будинку "повністю знівелювали його характеристики як типологічного об'єкта", тому він "не відповідає критеріям відбору для пам'яток історії".

Представник співвласника будівлі розповів, що спочатку споруда була одноповерховою, але попередній власник будинку вирішив зробити надбудову та знести цокольний поверх — він сам створював малюнки будівлі та погоджував у адміністрації міста.

Литвиненко додає, що вперше бажання перебудувати будинок у нинішніх власників з'явилося у 2021 році, і до того моменту споруду навіть не розглядали як історичний об'єкт. Щобільше, експерти нібито визнали, що він перебуває в аварійному стані, слід знести стіни та укріпити фундамент, і тільки потім робити реконструкцію.

Він вважає, що тоді ще можна було реконструювати будівлю без демонтажу. Проте КМДА довго тягнула з рішенням, об'єкт потроху руйнувався.

Але зараз, за його словами, на руках власників є всі дозвільні документи. Вони дають повне право на демонтаж.

"Що ми маємо сьогодні? Ми маємо чинні документи, які дають повне право, відповідно до права власності на об'єкт, на реконструкцію в межах фундаменту без зміни геометричних форм. Тобто це не самоуправство", — додає Литвиненко.

На його думку, Мінкульт та КМДА стверджують, що це не так і роботи проводять незаконно, бо активісти висвітлюють історію з вигідного їм боку, замовчуючи реальні факти та не підкріплюючи власні слова доказами.

Щодо закидів про будівництво на місці знесеної садиби житлового комплексу "Тургеневъ", Литвиненко зазначив, що таких планів у власників немає, як і статусу забудовника щодо цього об'єкта.

Додамо, що зі зруйнованої будівлі садиби Зеленських на вулиці Кониського, попри судову заборону на роботи, вивезли старовинні деревʼяні балки, розібрали частину бічної стіни, розбили фрагмент збереженого цегляного підмурку. Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Що передувало

19 липня на просторах Інтернету з'явилась інформація, що в Києві знесли ще одну історичну будівлю. Сумна доля спіткала садибу Малініна також відому як садиба Зеленських, яка розташована на вулиці Кониського, 22. Депутати міської ради Ксенія Семенова та активіст Дмитро Перов наголосили, що сталося це саме у день народження міського голови Віталія Кличка.

Своєю чергою, КМДА заявили про те, що Київ подаватиме до суду на забудовника, який зніс садибу Зеленських. Також місто судитиметься і з власниками будівлі, яка представляла історичну цінність і перебувала у списку заборонених до знесення.

Після руйнування садиби Зеленських (Малініна) зчинився гучний скандал. Зрештою, забудовник зобов’язався відновити будівлю.

"Телеграф" вже писав, хто насправді зруйнував садибу Зеленських у Києві.